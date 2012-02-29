به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی ظهر چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران با تمجید از هوشیاری و بصیرت دانشجویان قمی گفت: واقعا جای مباهات دارد که دانشجویان با دلسوزی و هوشیاری نسبت به مسئله مهم و حیاتی انتخابات حساسیت و علاقه دارند.



وی با تاکید بر اینکه در دوران هشت ساله نمایندگی خود همیشه اقشار مختلف مردم مشاور امینی برای او بوده‌اند، بیان داشت: حدود هزار نفر از اقشار مختلف مردم را در قالب‌های مختلف علمی و شخصیتی ساماندهی و در قالب اتاق فکرهایی از آنان مشورت می‌گیریم.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مجمع پیروان امام و رهبری در راستای زنده نگه داشتن اندیشه‌های ولایی امام و رهبری شکل گرفت، افزود: در بحبوحه شروع فعالیت‌های جناح‌های دوم خردادی این مجمع شکل گرفت و به منطق اصول گرایانه دنبال حفظ ارزش‌های اصیل نظام بوده است.



وی با تاکید بر اینکه خط سیاسی و اخلاقی او مواضع قاطع رهبر معظم انقلاب است، گفت: کتابی 8 جلدی از مجموع سخنرانی‌ها، گفتگوهای رسانه‌ای و مواضع خود در طول 8 سال نمایندگی منتشر و در آن تمام اصول و مواضع خود را شفاف روشن کرده‌ام.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سئوال دانشجویی که با اصرار می‌خواست که موضع حجت‌الاسلام بنایی را نسبت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بداند، بیان داشت: موضع من در قبال همه اتفاقات و اشخاص سیاسی منطبق با منش رهبری است.



نیازی به داد و فریاد ندارم



وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان که اعتقاد داشت وی در مجلس کم کار و کم فروغ ظاهر شده است، اظهار داشت: بنده در طول مجلس هشتم بیش از 20 تذکر اساسی و سه نطق پیش از دستور داشتم و نیازی نمی‌بینم برای خودنمایی و رسانه‌ای شدن داد و فریاد راه بیندازم.



حجت‌الاسلام بنایی افزود: یک نماینده خوب به جای داد و قال باید تمرکز کند و ببیند حوزه انتخابیه‌اش چه مشکلاتی دارد و آن را مردانه حل و فصل کند.



مترو مهمتر از منوریل



وی با انتقاد از ورود بدون مطالعه و تحمیلی منوریل به قم افزود: متأسفانه برخی این طرح شکست خورده در تهران را به مردم قم تحمیل کردند و بار مالی بی‌جهت بر دوش ما گذاشتند.



بنایی با اشاره به اینکه مترو مسئله‌ای واجب‌تر از منوریل در قم است، گفت: متاسفانه قسمتی از بودجه‌ای که برای مترو در نظر گرفته بودیم را به منوریل که طرح بدون مطالعه‌ای است اختصاص دادند.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوال دانشجویی که فریاد می‌زد ما هم مخالف منوریل هستیم باید چه کسی پاسخگو باشد؟ گفت: بروید از احمدی‌نژاد بپرسید چه کسی منوریل را به دامن مردم قم گذاشت؟



وی با افشای این مسئله که به رهبری نامه نوشتم که هزار و 400 میلیارد تومانی را که برای عمران قم در نظر گرفتید را دولت تخصیص نمی‌دهد، بیان داشت: متاسفانه دولت در اجرای طرح‌های حاصل از سفر مبارک رهبری کوتاهی کرده و پاسخگو نیست.



ارزش حمایت اعضای جامعه مدرسین از بنده کمتر از قرارگرفتن در لیست نیست



حجت‌الاسلام بنایی همچنین در نشست انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس نهم که از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم در تالار مفید این دانشگاه برگزار شد، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دو وظیفه مهم نمایندگان مجلس دانست و تاکید کرد: بنا بر شرایطی که برای یک نماینده پیش می‌آید و توقعاتی که مردم از نمایندگان شهرهایشان دارند، نماینده مجلس ملزم می‌شود علاوه بر وظایف قانونی به امورات حوزه انتخابیه خود نیز رسیدگی کند.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نماینده مجلس به ویژه در شهرستان‌ها از نزدیک با مشکلات مردم روبه‌رو می‌شود و فرصتی را برای رسیدگی به مشکلات شهر خود اختصاص می‌دهد.



وی افزود: اشکالی که این موضوع دارد این است که یک نماینده در این صورت کمتر می‌تواند به مسائل اساسی کشور و مباحث مربوط به قانون‌گذاری زمان اختصاص دهد.



حجت‌الاسلام بنایی ابراز داشت: از تمام این مطالب برمی‌آید که نماینده مجلس فرصت محدودی دارد و طبعا اگر بخواهد کاری برای مردم انجام دهد، زمانی را برای فعالیت‌های حاشیه‌ای و جنجال‌آفرینی نمی‌تواند اختصاص دهد.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه کار سیاسی، مصاحبه‌های جنجال برانگیز و مواضع تندروانه فرصت یک نماینده مجلس را برای خدمت به موکلان خود از بین می‌برد گفت: نماینده مجلس در صورتی می‌تواند در عرصه‌های متعدد که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، نظر شایسته و کارشناسی داشته باشد که با گروهی از مشاوران متخصص مشورت مداوم داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه تا به حال در دو دوره مجلس شورای اسلامی شرکت داشته است، افزود: بنده در این هشت سال هیچ‌گاه بدون مشورت کارشناسان و گروه مشاوران متخصص و دلسوز کاری انجام نداده‌ام.



حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به خصوصیات شهر قم گفت: شهر قم دارای ظرفیت بزرگی در زمینه‌های فرهنگی، صنعتی و علمی است.



وی اضافه کرد: شهر قم یک شهر شاداب و بانشاط است و اهالی قم از لحاظ حساسیت‌های دینی در سطح بالایی قرار دارند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یاد‌آور شد: شهر قم از نظر زیرساخت‌ها مشکلات فراوانی دارد و دارای محرومیت‌های اساسی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، به طوری که مقام معظم رهبری در سفر سال گذشته خود به قم این شهر را دارای محرومیت 150 ساله دانستند.



وی با بیان اینکه قم شهر علم است، گفت: بر اساس روایات در آخرالزمان از شهر قم علم به همه دنیا صادر می‌شود و قم در توسعه علم جهانی نقش دارد.



حجت‌الاسلام بنایی اظهار داشت: به همین دلیل شهر قم باید از نظر زیرساخت‌های دانشی بسیار بالاتر از سطح کنونی باشد و وضعیت فعلی این شهر از لحاظ امکانات علمی ابدا قابل قبول نیست.



وی با اشاره به اینکه قم دارای موقعیت حساسی از لحاظ ارتباطات بین شهری است، افزود: احداث فرودگاه در این شهر از امور مهم و حیاتی بود که تا کنون به پیشرفت قابل قبولی رسیده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: تمام شیعیان در نقاط مختلف جهان چشم به شهر قم دارند و این موضوع ضرورت توسعه راه‌های ارتباطات بین‌المللی این شهر را اثبات می‌کند.



وی با اشاره به مواضع خود در فتنه 88 گفت: بنده از ابتدایی که وارد فضای سیاسی شدم نسبت به برخی انحرافات در افراد اعلام موضع کرده و هیچ‌گاه در برابر گروه‌های برانداز ساکت نبوده‌ام.



حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به حمایت جامعه مدرسین از برخی کاندیداها، اظهار داشت: جامعه مدرسین یک تشکل حقوقی است و هر کسی در معرض دید این تشکل قرار می‌گیرد، یک نمره می‌گیرد که بر اساس آن در لیست وارد می‌شود. با این وجود بسیاری از اعضاء این جامعه نسبت به حمایت از بنده اقدام کرده‌اند که ارزش این موضوع کمتر از قرارگرفتن در لیست نیست.



نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام موضع شفاف در حوادث سیاسی افزود: ما هم آنقدر که نسبت به جریان فتنه حساسیت داریم، در مورد جریان انحرافی نیز حساس هستیم که متاسفانه این جریان نیز زیر پوست کادر اجرایی نظام رفته و به تمام دستگاه‌ها رخنه کرده است.



وی اظهار داشت: یک عده که نسبت به جریان فتنه حساسیت بسیار نشان می‌دهند، در مورد جریان انحرافی غفلت کرده‌اند و حرکت مخفیانه این جریان را از نظر دور داشته‌اند.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درباره بصیرت گفت: بصیرت در هر زمان و مکانی مصداق خاص خودش را دارد و اگر روزی به موضع‌گیری در برابر جریان فتنه مربوط می‌شد امروز در اعلام برائت از جریان انحرافی محقق می‌شود.



مدیر پروازی نیستم



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین در دیدار جمعی از اهالی قم در پاسخ به اظهارات یکی از شهروندان در مورد عمران و آبادانی قم اظهار داشت: بنده اهل قم هستم و نسبت به قمی‌ها وفادارم.



وی با بیان اینکه مدیر پروازی نیست، تصریح کرد: بنده قبل از نمایندگی در خدمت مردم قم بودم و بعد از نمایندگی هم در خدمت اهل قم خواهم بود.



دبیر جبهه هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با ذکر برخی از فعالیت‌ها و عملکرد دوران نمایندگی 8 ساله‌اش اظهار داشت: در این مدت سعی کردم به مردم قم خدمت کنم، با اینکه خیلی از کارهایی که انجام داده‌ام وظیفه یک نماینده نبود ولی انسان احساس می‌کند که مردم شهرش گرفتار هستند و استان دچار محرومیت است، از این رو احساس مسئولیت کردم.



وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره چرایی عدم معرفی‌اش از سوی جامعه مدرسین تاکید کرد: استادانی که بنده در خدمت آنها درس خوانده‌ام در جلسه‌ای که اعضای جامعه مدرسین می‌خواستند رای گیری کنند حاضر نبودند، بنابراین 15 نفر از آنها که از موسسان جامعه هستند در قالب دست نوشته‌هایی از کاندیداتوری بنده حمایت کردند.



حجت‌الاسلام بنایی ادامه داد: حضرات آیات ملکوتی، محفوظی، مومن و بسیاری از بزرگانی که از بنده حمایت کردند از چهره‌ها و وزنه‌های کلیدی حوزه علمیه هستند.