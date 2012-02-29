65 خبرنگار و عکاس انتخابات تبریز را ثبت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رسانهها همواره بهعنوان بازوان توانمند نهادهای اجرایی، وظیفه خطیر اطلاعرسانی و برقراری ارتباط دو سویه مسئولان با مردم را بر عهده داشتهاند و اینک که در آستانه انتخابی دیگر هستیم، شاهد بالاترین سطح همکاری و همراهی از سوی اصحاب رسانه در سطح شهر تبریز هستیم.
فرماندار تبریز افزود: بسیاری از رسانهها از جمله عوامل صدا و سیمای استان و خبرنگاران و عکاسان روزنامهها و خبرگزاریهای مختلف که در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند، از ابتدای تشکیل کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات در فرمانداری شهرستان تبریز در راستای پوشش خبری این حماسه ملی در شهر تبریز همکاری داشتهاند و به عنوان بخشهای مرتبط با این کمیته به اطلاع رسانی پرداختهاند.
وی ادامه داد: در راستای استمرار روند اطلاع رسانی و پس از اعلام آمادگی و علاقهمندی اهالی رسانه برای پوشش خبری روند انتخابات در روز 12 اسفند، پس از دریافت معرفینامه و مدارک لازم، برای حدود 65 نفر کارت شناسایی معتبر صادر شده است.
فرماندار تبریز، ضمن قدردانی از همکاری رسانههای مکتوب در هر چه پرشورتر شدن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تبریز گفت: با توجه به دستورالعملهای قانونی لازم الاجرا برای تمام کاندیداها در خصوص محدودیتهای تبلیغات محیطی، بسیاری از کاندیداها از طریق نشریات اقدام به معرفی خودشان کردند و به شکلی مدون و دقیق در خصوص برنامههای پیشنهادی و توانمندیهایشان سخن گفتند.
چمنی این اقدام را گامی مهم در راستای پاسخگو بودن نسبت به تعهدات اعلام شده دانست و تصریح کرد: با این روش هم کاندیداها با دقت عمل و نازک اندیشی بیشتری نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام میکنند و هم مردم میتوانند با تمرکز و مطالعه دقیقتری اصلحترین افراد را برای ورود به خانه ملت انتخاب کنند.
فرماندار تبریز ابراز امیدواری کرد، با استمرار این همکاری و پوشش وسیع رسانهها تا روزهای پس از انتخابات و اعلام آرا و نتایج، بتوانیم رضایت خاطر عموم مردم و شهروندان محترم را جلب کنیم.
878 صندوق رای در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو
چمنی همچنین گفت: بسیاری از مدارس، مساجد و محلهای ویژهای برای دریافت آرای مردم در روز انتخابات آماده شده و اعضای هیئتهای انتخاباتی و هیئتهای نظارتی در حال انجام آخرین تمهیدات برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.
وی ادامه داد: در راستای استمرار روند اطلاع رسانی و پس از اعلام آمادگی و علاقهمندی اهالی رسانه برای پوشش خبری روند انتخابات در روز 12 اسفند، پس از دریافت معرفینامه و مدارک لازم، برای حدود 65 نفر کارت شناسایی معتبر صادر شده است.
فرماندار تبریز، ضمن قدردانی از همکاری رسانههای مکتوب در هر چه پرشورتر شدن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تبریز گفت: با توجه به دستورالعملهای قانونی لازم الاجرا برای تمام کاندیداها در خصوص محدودیتهای تبلیغات محیطی، بسیاری از کاندیداها از طریق نشریات اقدام به معرفی خودشان کردند و به شکلی مدون و دقیق در خصوص برنامههای پیشنهادی و توانمندیهایشان سخن گفتند.
چمنی این اقدام را گامی مهم در راستای پاسخگو بودن نسبت به تعهدات اعلام شده دانست و تصریح کرد: با این روش هم کاندیداها با دقت عمل و نازک اندیشی بیشتری نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام میکنند و هم مردم میتوانند با تمرکز و مطالعه دقیقتری اصلحترین افراد را برای ورود به خانه ملت انتخاب کنند.
فرماندار تبریز ابراز امیدواری کرد، با استمرار این همکاری و پوشش وسیع رسانهها تا روزهای پس از انتخابات و اعلام آرا و نتایج، بتوانیم رضایت خاطر عموم مردم و شهروندان محترم را جلب کنیم.
878 صندوق رای در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو
چمنی همچنین گفت: بسیاری از مدارس، مساجد و محلهای ویژهای برای دریافت آرای مردم در روز انتخابات آماده شده و اعضای هیئتهای انتخاباتی و هیئتهای نظارتی در حال انجام آخرین تمهیدات برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.
فرماندار تبریز تصریح کرد: دو شعبه از این تعداد مختص همشهریان ارمنی و 876 شعبه دیگر آماده اخذ رای از عموم همشهریان هستند.
وی افزود: 702 صندوق رای ویژه مرکز حوزه انتخابیه شهرستان تبریز است.
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