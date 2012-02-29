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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

ایزدبین در گفتگو با مهر:

تعامل نمایندگان البرز با یکدیگر راهگشای مشکلات استان است

تعامل نمایندگان البرز با یکدیگر راهگشای مشکلات استان است

کرج - خبرگزای مهر: رئیس شورای اسلامی محمدشهر داشتن تعامل و روحیه وحدت در میان نمایندگان استان البرز با یکدیگر را به عنوان مهمترین عامل برای توسعه استان برشمرد.

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: معتقدیم که حضور حداکثری به منظور حفظ  و نمایش اقتدار ملی است و مردم با هوشیاری این موضوع را درک می کنند.

وی افزود: برای انتخابی اصلح، تدبر و شناخت مردم از نامزدها شرط است و یکی از راههای شناخت مشاوره با افراد مطلع است.

ایزدبین با اشاره به نوپا بودن استان البرز و عدم تکمیل زیرساختهای موجود، تاکید کرد: البرز استانی تازه تاسیس است که بسیاری از زیرساختهای آن تکمیل نیست و به نماینده ای متعهد به نظام و استان نیاز دارد تا با شناخت مشکلات موجود و تعامل نمایندگان با هم در رفع آنها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در دوره های قبل نماینده های استان البرز با یکدیگر تعامل نداشتند و انتظارات مردم برآورده نشد؛ در حالیکه با تعامل نتایج بهتری برای مجموعه استان رقم می خورد.

ایزدبین ابراز امیدواری کرد در دوره اخیر و با تعامل و همکاری نمایندگان راه یافته به مجلس شاهد ارائه راهکارهایی عملی برای حل مشکلات و خلاء های موجود باشیم.

نمایندگان البرز در تصمیمات کلان تاثیرگذار باشند

رئیش شورای شهر محمدشهر همچنین تعهد و برخورداری از تخصص را از ویژگی های نماینده اصلح برشمرد و تصریح کرد: این ویژگی ها در استان البرز شاید مورد غفلت واقع شده و نماینده باید توانایی دفاع از حقوق مردم را داشته باشد و در تصمیمات بزرگتر و ارائه راهکار مانند رفع بیکاری که ابعاد کلان پیدا می کند، تاثیر گذار باشد.

وی تعصب و تعلق خاطر به شهرستان و استان محل سکونت و تلاش برای رفع مشکلات و برآورده کردن خواسته ها و انتظارات مردم را به عنوان شاخص دیگری از ویژگی های نماینده اصلح برشمرد.

کد مطلب 1547292

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