تعامل نمایندگان البرز با یکدیگر راهگشای مشکلات استان است

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: معتقدیم که حضور حداکثری به منظور حفظ و نمایش اقتدار ملی است و مردم با هوشیاری این موضوع را درک می کنند.

وی افزود: برای انتخابی اصلح، تدبر و شناخت مردم از نامزدها شرط است و یکی از راههای شناخت مشاوره با افراد مطلع است.

ایزدبین با اشاره به نوپا بودن استان البرز و عدم تکمیل زیرساختهای موجود، تاکید کرد: البرز استانی تازه تاسیس است که بسیاری از زیرساختهای آن تکمیل نیست و به نماینده ای متعهد به نظام و استان نیاز دارد تا با شناخت مشکلات موجود و تعامل نمایندگان با هم در رفع آنها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در دوره های قبل نماینده های استان البرز با یکدیگر تعامل نداشتند و انتظارات مردم برآورده نشد؛ در حالیکه با تعامل نتایج بهتری برای مجموعه استان رقم می خورد.

ایزدبین ابراز امیدواری کرد در دوره اخیر و با تعامل و همکاری نمایندگان راه یافته به مجلس شاهد ارائه راهکارهایی عملی برای حل مشکلات و خلاء های موجود باشیم.

نمایندگان البرز در تصمیمات کلان تاثیرگذار باشند

رئیش شورای شهر محمدشهر همچنین تعهد و برخورداری از تخصص را از ویژگی های نماینده اصلح برشمرد و تصریح کرد: این ویژگی ها در استان البرز شاید مورد غفلت واقع شده و نماینده باید توانایی دفاع از حقوق مردم را داشته باشد و در تصمیمات بزرگتر و ارائه راهکار مانند رفع بیکاری که ابعاد کلان پیدا می کند، تاثیر گذار باشد.

وی تعصب و تعلق خاطر به شهرستان و استان محل سکونت و تلاش برای رفع مشکلات و برآورده کردن خواسته ها و انتظارات مردم را به عنوان شاخص دیگری از ویژگی های نماینده اصلح برشمرد.