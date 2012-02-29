"ساخت ایران" در سینما آزادی به روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این برای اولین بار است که یک سریال نمایش خانگی قبل از توزیع اقدام به نمایش اختصاصی بر پرده سینما کرده است.

مراسم افتتاحیه " سریال ساخت ایران " به همت مجموعه گلرنگ پخش، با حضور عوامل رسانه، مدیران و اعضای شرکت گلرنگ پخش برگزار می شود.

سریال لطیفی که پیش از این قرار بود در تاریخ 9 اسفند ماه توزیع شود ، از 14 اسفند در سراسر کشور پخش می شود.

ساخت ایران" اثری کمدی – اجتماعی است که در خلاصه این داستان آمده است: محسن دزد خرده‌پایی است که روزی از روزها شاهد تصادف اتومبیل با مردی میانسال است. وی کیف مرد مجروح را می‌رباید و تصمیم می‌گیرد با مدارک درون کیف زندگی تازه‌ای برای خود رقم بزند.

