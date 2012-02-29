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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

کاراته کای مازنی در ترکیب اردوی تیم ملی نوجوانان

کاراته کای مازنی در ترکیب اردوی تیم ملی نوجوانان

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کاراته مازندران گفت: با دعوت کادر فنی تیم ملی، یک مازندرانی به اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت شد.

علی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی بهبودی تنها مازندرانی دعوت شده به این اردو بوده که به همراه 21 کاراته کا دیگر، در این مرحله از اردوی آماده سازی که از روز20 اسفند در ارومیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

وی بیان داشت: افراد دعوت شده به این اردو در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید، به این اردو دعوت شدند.

رئیس هیئت کاراته مازندران افزود: مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته در رده های سنی پایه با حضور 120 کاراته کا در ارومیه آغاز شده بود.

سلطانی ادامه داد: نفرات دعوت شده به این اردو به همراه نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور و نفراتی که موفق به کسب مدال در رقابتهای آسیایی و جهانی شدند، وارد اردو خواهند شد.
 

کد مطلب 1547295

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