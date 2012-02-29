به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این موزه قرار است با بودجه 79 میلیون دلار در شهری که کنفوسیوس متولد شد در فضایی به مساحت 56 هزار متر مربع ساخته شود.

در این موزه که کار ساخت آن سه سال به طول می انجام، 110 هزار شی باستانی و فرهنگی و 260 هزار آرشیو محتوایی درباره کنفوسیوس به نمایش گذاشته خواهد شد.

کنفوسیوس، در سال 551 قبل از میلاد، در روستایی به نام تسو، واقع در ایالت قدیمی لو – که امروزه بخشی از شهرستان جدید شاندونگ است متولد شد.

وی آموزگار و فیلسوف چینی بود که پایه گذار مکتب اندیشه ای کنفوسیوسیم است که به شدت بر نسلهای بعد از وی تأثیرگذار بود.

کنفوسیوس در کشور چین اولین نفری بود که مدارس خصوصی را راه اندازی کرد و از تمام اقشار دانش آموزان در آن ثبت نام کرد.

