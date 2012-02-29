محمد تقی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: رعایت اخلاق اسلامی و در رأس آن تقوای الهی مهمترین وظیفه نامزدهای انتخاباتی است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر اینکه انتخابات نمایش دوباره بصیرت مردم است گفت: انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ ترین عرصه‌های تجلی حضور مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح بوده و دعوت دیگران برای حضور در انتخابات امر به معروف محسوب می شود.

وی، تشویق مردم به حضور با شکوه در انتخابات را خواستار شد و تصریح کرد: باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در پای صندقهای رای فراهم شود.

حسین زاده گفت: دشمنان دسیسه‌های مختلفی برای خدشه‌ دار کردن انتخابات مجلس طراحی کرده‌ که باید با تلاش و فعالیت توطئه‌های آنها را خنثی کنیم.

مدیر عامل آبفای شهری مازندران با بیان اینکه حضور مردم در صحنه‌های مختلف و وحدت بین آحاد ملت از جمله اساسی‌ترین عوامل حراست از امنیت ملی است، افزود: حضور پرشور در انتخابات در حقیقت نشانه اقتدار انقلاب اسلامی است.

