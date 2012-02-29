صندوقهای اخذ رأی برای گردشگران شمیرانات مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاریجانی افزود: گردشگران تهرانی که قصد دارند، روز 12 اسفندماه برای تفرج به این شهرستان سفر کنند، می توانند در شعب اخذ رأی که در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد این شهرستان مستقر شده، حاضر و رأی خود را درون صندوقها بیاندازند.

وی با اشاره به وجود اماکن تفریحی و زیارتی متعدد در شهرستان شمیرانات، بیان داشت: در آستان مقدس امامزاده صالح(ع) نیز امکان اخذ رأی فراهم شده و زائران این امامزاده می توانند در این مکان زیارتی رأی دهند.

این مسئول ادامه داد: گردشگرانی که کاندیداهای خود را از حوزه انتخابی تهران،‌ ری، اسلامشهر و شمیرانات انتخاب می کنند، می توانند در این شهرستان رأی دهند.

جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان شهرری برپا می شود

جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان شهرستان ری به همت امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار می شود.

در این مراسم از تیم هندبال به دلیل راهیابی به لیگ برتر هندبال کشور و همچنین از تیم بدمینتون به عنوان قهرمان لیگ دسته دو استان تهران و نیز بانوان عرصه ورزش شهرستان تجلیل به‌عمل می‌آید.

اجرای برنامه‌های نمایشی ژیمناستیک، اسکیت، رزمی، دارت، شطرنج و ایروبیک از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

گفتنی است این جشنواره روز شنبه 20 اسفند ماه ساعت 15 در دولت آباد سالن ورزشی شهید انور برگزارخواهد شد.

تیم فوتسال آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خوش درخشید

تیم فوتسال آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نایب قهرمان مسابقات لیگ دانش آموزی کشور شد.

تیم فوتسال آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به مقام نایب قهرمانی نخستین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر دانش آموزان کشور دست یافت و بازی را به تیم لرستان واگذار کرد و با نتیجه دو – دو به اتمام رسید.