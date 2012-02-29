به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق رضایی بهمن ماه سال 1388 به مدت سه سال به این سمت منصوب شده بود اما مجمع عمومی کانون علی‌رغم باقی ماندن یک سال از این مدت، بار دیگر وی را در این سمت ابقا کرد.

مجمع عمومی کانون به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش به تازگی و بر اساس تصویب هیئت وزیران، تعداد اعضای هیئت مدیره کانون را نیز از 3 نفر به 5 نفر افزایش داد.

بر این اساس وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش را به سمت رئیس هیئت مدیره کانون منصوب و سید صادق رضایی مدیرعامل، حجت‌الاسلام محمدجواد علی‌اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، امیر خوراکیان رییس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران و مهری سویزی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش را به عنوان دیگر اعضای هیئت مدیره کانون معرفی کرد.

تمدید مسئولیت سیدصادق رضایی به عنوان مدیرعامل در آخرین جلسه مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.

خبر دیگر از کانون اینکه حکم علی گنج کریمی سرپرست معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به معاون تولید کانون تغییر یافت.

سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون طی حکمی، کریمی را به این سمت منصوب کرد و قرار است که حکم وی در گردهمایی سراسری مسئولان ستادی و استانی کانون در کرمان طی چند روز آینده به صورت رسمی در اختیار وی قرار بگیرد.

گنج کریمی مدت 3 سال مدیریت کانون استان کرمان را بر عهده داشت و از اسفند سال 1389 به مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل کانون منصوب شد. وی بهمن امسال با حکم مدیرعامل به عنوان سرپرست معاونت تولید کانون، این مسئولیت را از حمیدرضا شاه‌آبادی معاون سابق تحویل گرفت.

گردهمایی سراسری معاونان و مدیران ستادی و استانی کانون طی روزهای 15 تا 17 اسفند در کرمان برگزار می‌شود.