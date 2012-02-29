مردم سیستان‌ و بلوچستان برای حضور در انتخابات لحظه شماری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در برهه ای که دشمنان بدنبال زیر سوال بردن صحت و اعتماد مردم به نظام هستند و از هر طریق سعی می کنند به آن ضربه بزنند تنها حضور پررنگ مردم و هوشیاری آنان در مقابل دشمنانی که برای انتخابات سالم و قانونمند ایران دندان تیز کرده اند، می تواند چاره ساز باشد.

سیستان و بلوچستان نیز که بافت قومی و مذهبی آن همواره باعث شده دشمنان برای تفرقه افکنی بین فارس و بلوچ و شیعه و سنی نقشه کشند تا از این حربه برای تنش های داخلی و دوری مردم از واقعیات بهره گیرند، از ابتدای انقلاب تاکنون سرآمد استان های دیگر در حضور پررنگ و حداکثری مردم در انتخابات بوده است.

از زمان آغاز تبلیغات نهمین دوره انتخابات مجلس چهره شهرهای استان سیستان و بلوچستان متحول شده و شور و نشاط خاصی به خود گرفته است.

طرفداران کاندیداها با نصب بنر، در نزدیکی ستادها و توزیع بروشور و ویژه برنامه تبلیغاتی در سطح شهرها و روستاهای استان و پخش شربت و شیرینی شور و نشاط خاصی ایجاد کرده اند.

رقابت بین نامزدهای اهل تشیع به لحاظ توزیع بروشور، سخنرانی ها و جلسه ها ملموس تر، تنگاتنگ و جدی تر است.

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای اهل تسنن نیز بیشتر از طریق جلسه های محلی با ریش سفیدان و بزرگان طوایف و قبایل انجام می شود و نامزدها برای جلب آرا مردم مذاکره با این قبیل افراد را بیشتر از تبلیغات عمومی مد نظر قرار می دهند.

کاندیداهای حوزه‌ های انتخابیه در محافل و جلسات مختلف پرسش و پاسخ شرکت می‌ کنند و به سوالات مردم پاسخ می ‌دهند.

با وجود اینکه تخلفاتی از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی به چشم می خورد، اما در مجموع فضای خوب و نشاط آوری در سطح استان حاکم است.

در همین زمینه استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این استان آمادگی کامل را در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارد.

علی محمد آزاد گفت: شبکه های وابسته به غرب و دشمنان انقلاب، سعی در مایوس کردن ملت و کم رنگ کردن حضور آنان در پای صندوق های رای دارند اما غافل از این هستند که ملت ایران با حضور حداکثری خود اتحاد بی بدیل نظام جمهوری اسلامی ایران را به جهان بار دیگر ثابت خواهند کرد.

لطیف صادقی فرماندار زاهدان نیز بیان داشت: در زمانی که دشمنان برای ایجاد اغتشاش در کشور و تکرار حوادث فتنه 88 در ایران توطئه می کنند و سعی دارند به هر نحو از حضور گسترده مردم در انتخابات جلوگیری کنند، به طور قطع شرکت پرشور ملت ایران در این صحنه مهم سیاسی، دشمنان را مایوس خواهد کرد.

یکی از بزرگان و معتمدان طایفه گمشادزهی سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با مهر گفت: مردم استان باید با انتخابی آگاهانه افرادی را مسئول این وظیفه خطیر کنند که بتوانند برای توسعه و آبادانی کشور و استان تلاش کنند.

حسین گمشادزهی افزود: امروزه استکبار جهانی با تبلیغات منفی تلاش می کند حضور مردم را در انتخابات نهمین دوره مجلس کمرنگ نشان دهد اما ملت ایران با حضور میلیونی و کم سابقه در پای صندوق های اخذ رای تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

وی اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان مانند گذشته در سایه وحدت و پیروی از فرامین رهبری آماده حضور در صحنه های مختلف حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

یکی از معتمدان طایفه نارویی سیستان و بلوچستان نیز گفت: نماینده مجلس باید بدون نگرانی از تایید صلاحیت دور بعد، مشکلات مردم استان خود را در مجلس بازگو کند و در فکر رفع مشکلات کشور باشد.

خداداد نارویی افزود: همانگونه که بلوچ و سیستانی در این استان به راحتی از یکدیگر جدا شدنی نیستند، نمایندگان شیعه و سنی استان در مجلس نیز باید وحدت خود را حفظ کنند و با تشکیل مجمع مقتدر نمایندگان برای حل مشکلات مردم متحد عمل کنند.

یکی از معتمدان طایفه گرگیج نیز بیان داشت: مشارکت مردمی، وحدت ملی و امنیت پایدار سه حلقه زنجیر توسعه است که اگر یکی از این حلقه ها مفقود شود امکان پیشرفت میسر نیست.

مهدی گرگیج گفت: نماینده منتخب مردم باید فارغ از تعصبات قومی و مذهبی متعهد به اسلام و نظام بوده و علاوه بر شجاعت و امانتداری از توانایی کافی برای قانونگذاری و احقاق حقوق مردم نیز برخوردار باشد.

وی افزود: نقش ریش سفیدان و معتمدان طوایف و قبایل با توجه به باورهای قومی و مذهبی مردم در مناسبات سیاسی بسیار پررنگ است و اکنون در هر طایفه افراد نخبه و توانمند متعددی وجود دارند که از بینش سیاسی مطلوبی نسبت به اوضاع منطقه و کشور برخوردار هستند.

معتمد طایفه شاهوزهی نیز اظهار داشت: انتخابات این دوره از مجلس با توجه به شرایط کنونی و موج بیداری اسلامی در منطقه از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است.

محمد شاهوزهی گفت: به همین دلیل سران طوایف، علما، بزرگان، اندیشمندان و روشنفکران استان باید به دور از هرگونه سلیقه شخصی با درایت و آگاهی لازم از طریق رسانه ها یا شرکت در محافل عمومی مردم را تشویق به حضور در پای صندوق های اخذ رای کنند.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان همواره با شور و شعف خاصی در صحنه های مختلف دفاع از اسلام و انقلاب حضور دارند و اینبار نیز مانند گذشته به صحنه می آیند و اتحاد خود را به رخ جهانیان می کشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان سیستان و بلوچستان 48 داوطلب مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند که از این تعداد پنج نفر انصراف داده و اکنون 43 نامزد به رقابت می پردازند.

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را بدین شرح اعلام کرد:

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه زاهدان:

حسینعلی شهریاری، فداحسین مالکی، ناصر کاشانی، محمد علی حیدری، محمد صبور نهتانی، حمید گلسرخی، یوسف کیخا، خداداد گرگیچ، غلامرضا باغبانی، محمد گل عیسی زایی و عبدالسلام پاکزاد

حوزه انتخابیه سیستان:

غلامرضا نوری، عباسعلی نورا، رضا نجفی، غلامرضا ضیایی، عباس میرحسینی، حسین اکبری مقدم، احمد علی کیخا، سید باقر حسینی، حلیمه عالی، مسعود میر و حسین زاهدی

حوزه انتخابیه خاش:

حمید رضا پشنگ، خدابخش کرد تمندانی و اسحق مقدم

حوزه انتخابیه سراوان:

هدایت الله میرمرادزهی، الیاس رضاییان زاده، موسی سپاهیان، عبدالعزیز جمشید زهی و خدابنده حسین بر

حوزه انتخابیه ایرانشهر:

غلام محمد بامری، عبدالوهاب کاویان پور، فیض الرحمان رسولی زاده، عبدالناصر درخشان، ابراهیم افرازه، حسن بامری، ولی محمد بامری، دادرحمن بامری و محمد سعید اربابی

حوزه انتخابی چابهار:

آزیر بلوچ، مهین اسماعیل زایی، سید محمد خانه زایی و یعقوب جدگال

استان سیستان و بلوچستان با 14 شهرستان دارای شش حوزه انتخابیه اصلی و هشت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.