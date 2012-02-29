به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری اجلاس شورای عملیات پستی اتحادیه جهانی پست (POC) که در برن سوئیس برگزار شد گواهینامه استاندارد نشانی موصوف به S42 توسط ادوارد دایان مدیرکل اتحادیه جهانی پستی به ایران اعطا شد.
اتحادیه جهانی پست با هدف کاهش مشکلات مکانیابی، یکپارچهسازی نگارشی اجزای نشانی، سهولت در تجزیه و توزیع، تولید و مدیریت بر بانک اطلاعات نشانی، سهولت در دستهبندی و شناخت مشتریان به اجرای طرح استانداردسازی آدرسها که پیش از این به صورت آزمایشی در چند کشور اروپایی و آمریکای جنوبی با موفقیت اجرا شده بود در منطقه آسیا و اقیانوسیه اقدام کرده است.
رئیس گروه آدرسنویسی این شورا، ضمن تبریک به شرکت پست ایران مبنی بر موفقیت در ثبت الگوی آدرسنویسی خود در استاندارد S42، دعوت کرد تا به همراه پست 9 کشور موفق دیگر منطقه آسیا و اقیانوسیه در کارگاه بینالمللی "توسعه نشانی استاندارد" در مرکز آموزش اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه حضور یابند و گواهینامه را رسماً دریافت کنند.
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