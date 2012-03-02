روزهای فرهنگی ایران در نووی سیبرسک روسیه در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر در روسیه، با مشارکت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، استانداری و وزارت فرهنگ نووی سیبرسک، روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این شهر، سومین شهر بزرگ فدراسیون روسیه، واقع در غرب سیبری، طی مراسم باشکوهی افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه 3 اسفند برابر با فوریه 2012 در محل موزه مرکزی این استان و با حضور خانم یار اسلاو تسوا وزیر فرهنگ، ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی، رئیس دپارتمان فرهنگ این شهر، رئیس موزه مرکزی، اساتید و دانشجویان دانشگاه، طی مراسم رسمی و با نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار شد.

در روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نووی سیبرسک، انواع صنایع دستی ایرانی اعم از گلیم، سفال، مینا، خاتم، پارچه‌های قلمکار، تابلوهای قلمزنی شده، مینیاتور، شیشه و تندیس‌های سنگی و نیز آثار استاد فرشچیان، لباس‌های سنتی، تابلوفرش و تابل پوست و نیز کتاب‌هایی به زبان روسی، کتاب‌های خوشنویسی و معرفی ایران در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

روزهای فرهنگی کشورمان از سوم اسفند به مدت 20روز در محل موزه مرکزی و سینمای پایونر شهر نووی سیبرسک دایر خواهد بود.