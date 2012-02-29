3500 نفر اجرای انتخابات در نوشهر و چالوس را عهده دار هستند

محمدعلی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:207 شعب اخذ رای برای شهرستان‌های نوشهر و چالوس و در بخش‌های مرزن‌آباد ، کجور و کلاردشت برای حضور حداکثری مردم مستقر شده است.

وی افزود: از مجموع این شعب، 93 شعب بصورت شهری و 114 شعب در بخش روستایی مستقر خواهد شد.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس با اشاره به تعداد صندوق‌های ثابت و سیار در این حوزه انتخابیه اظهار داشت: در مجموع 125 شعب بصورت ثابت و 82 صندوق به صورت سیار است.

قمی در خصوص اهمیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: با توجه به بیداری اسلامی در منطقه و اولین انتخابات پس از فتنه 88 و تغییرات آرایش گروه‌های سیاسی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند ماه در ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

