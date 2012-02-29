برخی برای راهیابی نامزدهای جریان انحرافی به مجلس تلاش می کنند

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جریان انحرافی در اردبیل نامزد انتخاباتی دارد، افزود: عناصر و نامزدهای جریان انحرافی در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی با تکیه بر پول، دروغگویی و ایجاد نفاق قصد ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند.

وی تصریح کرد: برخی مدیران در اردبیل در جهت مهندسی ترکیب نمایندگان فعالیت می کنند.

حقیقت پور با بیان اینکه باید به نامزدهای متوسل به پول و دروغ شک کرد، گفت: کاندیداهای پول پایه با تکیه بر پول می خواهند آرای مردم را تغییر دهند به همین خاطر پول، پوشاک ورزشی، لپ تاپ، آذوقه و.... توزیع می کنند و فکر می کنند با اینگونه حرکات می توانند عزت و آبروی مردم را بخرند.

وی با بیان اینکه شور و شوق انتخاباتی در اردبیل نسبت به استانهای دیگر بهتر است، اضافه کرد: هیجانهای ایجاد شده در رایزنیهای مردمی برای کشف کاندیداهای اصلح، رقابت در اردبیل را تنگ تر کرده است.

حقیقت پور وعده های ناروا و عملی نشده را دارای تاثیر منفی بر ذهن مردم دانست و تصریح کرد: مردم ایران انقلاب را دوست دارند و پای انقلاب خود ایستاده اند اما قولهایی طی دوره قبلی مجلس به مردم داده شد و نمایندگان نتوانستند جامه عمل به قول خود بپوشانند و به همین دلیل، مردم نسبت به سخنان نامزدهای انتخاباتی ذهنیت منفی پیدا کرده اند.

سرلیست جبهه متحد اصولگرایان اردبیل رفتار غیر حرفه ای نمایندگان را از دیگر نقاط ضعف نمایندگان برشمرد و اضافه کرد: برخی از نمایندگان مسئولیت خود را با مقام اجرایی اشتباه گرفته اند و قولهای بدون پایه به مردم داده اند که موجب بدبینی مردم به نمایندگان می شود بنابراین باید رستگاری را در راستگویی جویا شد.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی باید در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند، گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای برکات فراوانی دارد که خنثی کردن تهدیدات بیرونی یکی از این برکات است و مردم با حضور خود امکان مهندسی چهار ساله آینده را فراهم می کنند.

نمایندگان باید از منافع شخصی اغماض کنند

حقیقت پور مهمترین شاخصه انتخاب اصلح را عملکرد افراد دانست و افزود: کاندیداها با استفاده از ارزشهای دینی و مردمی رقابت می کنند و باید از سلامت رفتاری، اخلاقی و اقتصادی برخوردار باشند و مردم به عملکرد کاندیداها در دوره های مختلف مسئولیت خود رای می دهند.

وی با بیان اینکه تنها برخی از نامزدهای انتخاباتی پول پایه هستند، تصریح کرد: نمایندگان باید حاضر به فداکاری چهارساله بوده و از روحیه کار دسته جمعی برای هم افزایی توان استان برخوردار باشند.

استاندار سابق اردبیل با اشاره به اینکه نمایندگان باید از منافع شخصی اغماض کنند، گفت: منافع کلان استان طلب می کند که نمایندگان از منافع شخصی و خرده فرهنگها دوری کنند تا شاهد رشد و توسعه استان باشیم.

وامدار بودن نمایندگان دلیل قانون شکنی دولت است

وی دلیل نامزدی خود را ادای تکلیف و اتمام پروژه های زمان استانداری عنوان کرد و متذکر شد: برنامه های اجرا شده در زمان استانداری بعد از من با رفتار سیاسی روبرو شد و حرکتی در مورد اتمام این پروژه ها انجام نشد بنابراین برای اتمام این پروژه ها کاندیدای انتخابات شدم.

حقیقت پور برنامه های فرهنگی را یکی از پروژه های نیمه تمام خود دانست و اضافه کرد: بعد از اخراج از استانداری نه تنها برنامه های فرهنگی من قطع شد بلکه به علت جهالت پاره ای از مسئولان سوء تعبیرهای در مورد طرح مکتب اردبیل شد.

وی با بیان اینکه مکتب اردبیل در طول مکتب شیعه است، اما برخی آن را دریافت نکردند، افزود: بعد از اخراج از استانداری عده ای از مسئولان به دلیل جهالت از مکتب اردبیل سوء تعبیر کرده و مکتب اردبیل را در راستای مکتب ایرانی و در عرض مکتب شیعه بیان کردند در حالی که مکتب اردبیل در طول مکتب شیعه است.

این نامزد انتخاباتی عملکرد دولت و وامدار بودن برخی از نمایندگان به دولت را از عوامل عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط دولت بیان کرد و گفت: جمله "مجلس در راس امور است" شاه کلیدی از امام خمینی (ره) بود که در دولت دهم و مجلس هشتم اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه مجلس با تصویب قوانین ضعیف روحیه سرکشی را در دولت ایجاد کرد، افزود: مجلس هشتم وزن خود را حفظ نکرد و باعث شد مجلس وضعیت مطلوب خود را از دست بدهد.

انتقاد از دولت اصلی ترین دلیل اخراجم بود

مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در زمان استانداری از دولت انتقاد نمی کردید اما بعد از اخراج از استانداری به صف منتقدان دولت پیوستید، تصریح کرد: در زمان استانداری هم اشکالات دولت را می گفتم و به همین خاطر هم تاوان انتقادات خود را با اخراج از استانداری دادم.

وی با بیان اینکه در زمان استانداری و در جلسات خصوصی ضعفهای دولت را می گفتم، اضافه کرد: در زمان استانداری نباید مردم را بدبین می کردم به همین خاطر در آن زمان در محافل خصوصی ضعفهای دولت را می گفتم و بعد از اخراج از استانداری به صورت آشکار از دولت انتقاد می کنم.

سرلیست جبهه متحد اصولگرایان اردبیل هرگونه ادعایی در مورد اخراج از استانداری به خاطر تعویض فرمانداران خط قرمزی دولت را رد کرد و گفت: چنین ادعاهایی صحت ندارد چهار نفر از نمایندگان اردبیل 20 درصد در اخراجم نقش داشتند، اما در واقع شبکه زورگویان و زیاده طلبان در اخراجم نقش اصلی را ایفا کردند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد خط و نشان کشیدن برای اخراج برخی از فرمانداران بعد از رسیدن به کرسی نمایندگی افزود: برخی از عوامل با تمام قوا برای شکل دهی ترکیب نمایندگان اردبیل وارد بازی شده اند و از آنجایی که قاعده بازی را رعایت نکرده اند، احتمال باخت در این بازی وجود دارد.

با مدرک دکترا وارد انتخابات شده ام

حقیقت پور در پاسخ به شایعاتی در مورد تقلبی بودن مدرک دکترایش تصریح کرد: قانون از کاندیداهای انتخاباتی مدرک فوق لیسانس خواسته است و من مدرک دکترا داده ام که این مدرک را به دانشگاه فرستادند و دانشگاه آن را تایید کرد.

وی در مورد حلقه مشاوران خود و انتقاد برخی از این موضوع گفت: استاندار نمی تواند دایره المعارف باشد به همین دلیل از مشاوران مختلف بدون هزینه استفاده می کردم و این هنر کار دسته جمعی را می رساند و اگر کسی آن را ایراد می داند باید به مدیریت اش شک کرد.

این نامزد انتخاباتی از حوزه اردبیل، نیر، نمین و سرعین اتاق مشاوران را اتاق مدیریت دانست و افزود: حلقه مشاوران برای مشورت کردن و کار دسته جمعی بود و کسانی که به این مشاوران ایراد می گیرند خود نمی توانند به زبان مردم استان حرف بزنند و خواستگاه های فرهنگی مردم را نمی دانند.

در 1.5 سال اخیر هیچ صنعتی به اردبیل وارد نشده است

وی با بیان اینکه در 1.5 سال اخیر وضعیت صنعتی اردبیل اسفناک است، تصریح کرد: در 1.5 سال اخیر نه تنها هیچ واحد صنعتی به اردبیل وارد نشده است بلکه حتی بسیاری از صنایع استان به تعطیلی کشیده شده که در این میان می توان به کارخانه های لبنیات و نساجی ابریشم سبلان اشاره کرد که محصولات آنها به اروپا صادر می شد، اما هم اکنون تعطیل هستند.

حقیقت پور در خصوص انتقاد برخی از تعطیلی کارخانه سبلان پارچه در زمان مدیریت وی تصریح کرد: کارخانه سبلان پارچه را در حال تعطیلی تحویل گرفتم و حدود 20 جلسه با وزیر صنایع، معاونان و رئیس بانک تجارت کشور برای حل مشکل سبلان پارچه تشکیل دادم.

وی با اشاره به افتتاح ناقص کارخانه سبلان پارچه اضافه کرد: کارخانه سبلان پارچه باید با تجهیز سرمایه در گردش و با مدیریت فنی مهندسان خارجی افتتاح می شد اما این نکات در افتتاح این کارخانه نساجی مورد بی توجهی قرار گرفته بود.

حقیقت پور در عین حال با اشاره به شعارهای برخی نامزدها در خصوص پروژه پتروشیمی اردبیل، قیمت خوراک را عامل تعطیلی پتروشیمی اردبیل برشمرد و تصریح کرد: علت عدم تکمیل پتروشیمی اردبیل قیمت خوراک اولیه بود که قیمت آن 10 برابر افزایش یافت و قیمت فروش ثابت مانده است، به همین دلیل سرمایه گذار حاضر به ادامه کار نشد و کسی نمی توانست سرمایه گذار را مجبور به سرمایه گذاری کند.

اگر من بودم سرچم را راه اصلی نمی کردم/ پیشرفت 39 درصدی راه آهن اردبیل

وی پیشرفت واقعی راه آهن میانه - اردبیل را 39 درصد عنوان کرد و افزود: نماینده ای که از پیشرفت 82 درصدی راه آهن اردبیل سخن می گوید سواد ندارد چون پیشرفت فیزیکی راه آهن 39 درصد است.

استاندار سابق اردبیل با انتقاد از عدم تکمیل سدهای معیشتی اردبیل گفت: با روند فعلی سد خداآفرین بعد از 85 سال افتتاح می شود و مشکل اصلی آن ترکیبی از کمبود اعتبارات، مشکل سیاسی و عدم توجه نمایندگان و مسئولان اجرایی استان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پیشرفت مناسب جاده سرچم در زمان استانداری وی تصریح کرد: کندی پیشرفت جاده سرچم ریزش تونل، رانش زمین، فصل سرما و نبود اعتبارات بود و اگر من مطالعات سرچم را انجام می دادم هرگز این مسیر را به عنوان راه اصلی انتخاب نمی کردم.

عدم حمایت قشر محروم از من کذب است

حقیقت پور که نامزد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است در واکنش به سوالی در مورد عدم حمایت قشر محروم جامعه از نامزدی وی گفت: وقتی به مناطق محروم و روستایی می روم روستاییان با ادبیات فاخر و دوستانه با من حرف می زنند چراکه تاکنون و در زمان تصدی پست استانداری با آنها با احترام و عزت برخورد شده است.

وی با بیان اینکه رفتار من با قشر محروم از نوع دوست داشتن و احترام است، افزود: من با مشکلات طبقات محروم آشنا هستم و با این طیف صادقانه برخورد کرده ام که نتیجه آن دوست داشتن و احترام متقابل به همدیگر است.

حقیقت پور با بیان اینکه سهم کشاورزی استان اردبیل در کشور چهار درصد است، اضافه کرد: کشاورزی اردبیل باید سهم 10 درصدی کشور را داشته باشد که در این راستا پردازش علمی به آب و خاک، تنظیم بازار اقتصاد کشاورزی، تامین پوشش حمایتی کامل از کشاورزان را در برنامه های خود دارم که به دلیل بی عرضگی برخی مدیران مورد غفلت واقع شده اند.

