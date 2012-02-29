انتقال تاکسی رانندگان مسن به بستگان درجه یک

محمدی احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهای برخی از شرکتها برای بکارگیری رانندگان بالای 75 سال گفت: هیچ بخشنامه ای از سوی سازمان تاکسیرانی صادر نشده است و ما تلاش می کنیم مشکل بازنشستگی این رانندگان را از طریق قانونی حل کنیم .

وی ادامه داد: رانندگانی که به دلیل مشکلات جسمی قادر به ادامه فعالیت نیستند می توانند از میان اعضای خانواده مانند فرزندان،برادر، داماد و حتی همسر خود را برای انتقال تاکسی معرفی کنند تا معیشتشان با مشکل روبرو نشود.

احمدی بافنده با بیان این که درحال حاضر 234 راننده بالای 81 سال مسافران را در شهر جا به جا می کنند گفت: تلاش می کنیم مشکلات بیمه ای این رانندگان برطرف شود.

همچنین در تبصره های لایحه بودجه 91 شهرداری نیز 70 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی در جهت نیاز به بازنشستگی رانندگان بالای 50 سال که فاقد بیمه و بازنشستگی هستند پیش بینی شده است .

در حال حاضر 35 هزار و 878 راننده تاکسی بالای 50 سال روزانه در این شهرفعالیت می کنند. رانندگانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند.

