تائید حکم مجازات مرد هفت تیر کش

به گزارش خبرنگار مهر، محمود متهم است دوم خرداد سال 88 یک تیمسار بازنشسته به نام اسماعیل را با شلیک گلوله در حوالی پل مدیریت به قتل رسانده است. او یک روز بعد نیز در آن حوالی با شلیک به پای یک خان دختر خودروی سمند او را سرقت کرد.

پس از تحقیقات گسترده مرد هفت تیرکش دستگیر شد که در جریان تحقیقات به قتل اسماعیل و تیراندازی به خانم دکتر اعتراف کرد.

او در بازجوئی ها گفت: به دلیل بی کاری تصمیم به سرقت گرفتم. به همین خاطر اسلحه ای از غرب کشور خریده و به تهران آمدم. وقتی خواستم خودروی پژو 206 اسماعیل را سرقت کنم او در برابرم مقاومت کرد. من هم مجبور شدم با شلیک گلوله ای او را به قتل برسانم. بعد از سرقت پژو آنقدر دستپاچه شده بودم که پس از طی مسافت کوتاهی با تیر چراغ برق تصادف کردم.

مرد جنایتکار در ادامه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد که قضات دادگاه او را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کردند. محمود همچنین به اتهام سرقت و تیراندازی به سوی خانم دکتر به 10 سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

با اعتراض مرد تیرانداز پرونده اش به شعبه 16 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم مجازات او را تائید کردند.