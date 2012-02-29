به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد در این بیانیه اعلام کردند: ملت مسلمان ایران در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از آزمون‌ های حساس و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی را در شرایطی پیش رو دارد که همه رسانه‌ ها و دستگاه ‌های تبلیغاتی و جاسوسی و کشورهای سلطه‌ گر و در راس آنها استکبار جهانی با خشم از عزت و اقتدار و درخشش روز افزون انقلاب ملت آزاده ایران در اقصی نقاط جهان و با دشمنی بیش از پیش نسبت به ایجاد موج بیداری اسلامی در منطقه، همه تلاش خود را برای جلوگیری از حضور حداکثری مردم در پای صندوق ‌های اخذ رای و ایجاد خدشه در برگزاری این رویداد بزرگ ملی به کار بسته ‌اند.

این بیانیه می افزاید: در چنین شرایطی ملت وفادار و با بصیرت انقلاب اسلامی با رفتن به پای صندوق‌ های اخذ رای و حضور حماسی خود، بار دیگر پیام دفاع از ارزش ‌ها و اهداف انقلاب اسلامی را به بهترین شکل به جهانیان نشان خواهند داد و با شرکت گسترده و پرشور خود در این امتحان خطیر، وفاداری خود را به آرمان ‌های انقلاب و امام راحل (ره) و حمایت از رهبر معظم انقلاب به منصه ظهور می‌ رسانند.

در این بیانیه آمده است: اینجانبان ضمن تاکید بر رعایت قانون مداری و امانت داری به همه مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، از همه اقشار و طبقات مردم شریف و انقلابی استان سیستان ‌و بلوچستان دعوت می‌ کنیم، با حضور حماسی و گسترده خود در پای صندوق‌ های اخذ رای، گوشه ‌ای از عظمت و اقتدار خود را در تعیین سرنوشت خود، به نمایش بگذارند و یکبار دیگر سیاه نمایی ‌های رسانه‌ های غربی را با اثبات حقانیت خود در دنیا برملا سازند.

این بیانیه می افزاید: به فضل خداوند رحمن و همت والای همه خادمان مردم در دولت و منتخبان مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد رشد و پیشرفت ایران عزیز در همه عرصه‌ ها باشیم.