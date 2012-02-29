آرای مردم در مساجد صیانت کننده ارزشهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:" تبیین اهمیت حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب فرد اصلح از جمله وظایف مساجد است زیرا این مکان در ابعاد مختلف زندگی و انقلاب اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران با بیان معیارها و ملاک‌های کاندیدای اصلح که از منویات مقام معظم رهبری است، تلاش می‌کنند.

مجلس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در امور کشور نقش بسزایی دارند، باید برای انتخاب کاندیدای اصلح ضمن مشورت با افراد آگاه و با در نظر گرفتن همه امور و مصالح کشور تصمیم صحیح اتخاذ شود و انمه جماعات مساجد نیز یکی از معتبرترین افراد برای معرفی افراد اصلح هستند.

هر اندازه که مشارکت عمومی و حضور مردم در انتخابات پر رنگ تر باشد، بیداری اسلامی و خیزش ضد سرمایه داری بیشتر تقویت خواهد شد و مسجد، کانون بیداری اسلامی و خیزش نهضت های اسلامی است.

کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، به عنوان پل ارتباط نوجوانان و جوانان با مساجد است و مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقش به سزایی داشتند و اکنون نیز به عنوان مهم ترین محور اصلی پایگاه مردمی در حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات نقش مهمی ایفا می کنند.

باید از همه ظرفیت ها و تریبون ها به ویژه مساجد در جهت تبلیغات مناسب و جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات استفاده کرد و فضا و تنور انتخابات را از طریق مساجد گرم کرد.

انتخابات در نظام اسلامی، مظهر مردم سالاری دینی است بنابراین شرکت در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح تکلیف و حق مردم است و مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، دشمنان را در راه رسیدن به اهداف شومشان مایوس می نمایند و به وظیفه شرعی و انقلابی و سیاسی خود عمل خواهند کرد.

مساجد مازندران با هماهنگی ائمه جماعات و مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری حضور حداکثری همراه با شور و شعور مردم در انتخابات را فراهم می سازند و در 12 اسفند در پای صندوق های رای به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و تحقق بخش اهداف مقدس حضرت امام خمینی (ره) و آرمان مقدس شهدا خواهند بود."

