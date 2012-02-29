تعداد واجدین شرایط رای در آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا رجبی صبح چهارشنبه گفت: بر اساس اعلام وزارت کشور، در آذربایجان شرقی تعداد دو میلیون و 589 هزار و 208 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی افزود: این افراد روز جمعه 12 اسفند ماه می توانند در تعداد دو هزار و 790 شعبه اخذ رای حضور یافته و آرای خود را به صندوق های رای بریزند.

رجبی، با اشاره به این که علاوه بر شناسنامه، داشتن کارت ملی نیز برای اخذ رای واجدین شرایط رای دادن در روز 12 اسفند، لازم و ضروری است، اظهار کرد: در راستای اجرای مواد قانونی مرتبط با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با توجه به اجرای مکانیزه این دوره از انتخابات در تمامی حوزه ها، همراه داشتن کارت ملی توسط رای دهندگان اجباری است.

وی ادامه داد: وزارت کشور از مدت ها قبل برای اجرای مکانیزه این دوره از انتخابات تمهیداتی را فراهم کرده است که استقرار دستگاه کارت خوان برای ثبت مشخصات فردی از طریق کارت ملی، یکی از همین اقدامات است.