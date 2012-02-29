جابجایی مراکز حق حماس است/ فتح علاقه ای به آشتی ملی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمود الزهار" ضمن تاکید بر نقش موثر حماس در روند آشتی ملی فلسطین گفت: فتح مسئول به سرانجام نرسیدن تلاشهای آشتی ملی است زیرا تمایلی برای اجرای توافقات ندارد.

وی افزود: فتح از دو دستگی شدیدی درباره اجرای توافقنامه آشتی ملی رنج می برد و تحت فشارهای اسرائیل و آمریکا از موضوع طفره می رود.

الزهار بیان کرد: ما از انتخابات آینده فلسطین به شرطی که اصل شفافیت در آن رعایت شود استقبال می کنیم و نگرانی از بابت نتایج آن نداریم.

وی با اشاره به موضوع ادغام حماس و جهاد اسلامی گفت: هر دو جنبش یکماه فرصت داشتند تا موضوع را بررسی کنند و طی روزهای آینده جلساتی در این باره برگزار خواهد شد.

الزهار بیان کرد: ما در اوضاع داخلی سوریه و هیچ کشور عربی دیگر دخالت نمی کنیم و جابجایی مواضع مان از کشوری به کشور دیگر حق ماست.

وی ضمن رد کاهش روابط حماس با تهران افزود: این اخبار صحت ندارد زیرا موضع ما همراهی یا ضدیت با ایران و سوریه نیست و ما در محوربندی ها جایی نداریم و با همه کشورهای عربی که خواستار برقراری روابط با ما باشند ارتباط خوبی داریم و کسانی که مایل به برقراری رابطه نیستند نیز دشمن نمی دانیم.