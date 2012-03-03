رژیم صهیونیستی توان مقاومت در برابر پاسخ دفاعی ایران را ندارد

"احمد المدلل" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه درباره حمله احتمالی رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته ای ایران اظهار داشت: دشمن صهیونیستی ممکن است که یک حمله سریع علیه تهران داشته باشد اما این حمله موفقیت آمیز نخواهد بود و اسرائیل پس از آن متحمل عواقب سنگینی می شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه اسلامی غزه در ادامه افزود: اسرائیل نمی تواند یک جنگ رودر رو و بلندمدت را با ایران داشته باشد چون توانایی آن را ندارد، بر عکس این مسئله، جمهوری اسلامی ایران نشان داده که توانایی انجام چنین جنگهای طولانی را دارد.

وی تاکید کرد: حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به ایران به شکست منجر می شود چون ایران توان نظامی پیشرفته ای برای مواجهه با جنگنده های رژیم صهیونیستی دارد. همچنین اقدامات غافلگیرکننده ایران که در وقت مناسب نشان داده می شود واشنگتن و تل آویو را نگران کرده است.

المدلل تاکید کرد: من مشارکت آمریکا در هرگونه حمله به ایران را با توجه شرایط بغرنج اقتصادی این کشور و شکست واشنگتن در عراق و افغانستان دور از ذهن می دانم، اما مقامات کاخ سفید با مطرح کردن گزینه نظامی از سوی اسرائیل علیه ایران در نظر دارند کشورها را به اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران وادار کنند تا بلکه تل آویو دست به اقدام نزند.

وی افزود: هرگونه گزینه نظامی علیه ایران کل منطقه را در برمی گیرد و آن را به سوی جنگ سوق می دهد که البته در اینجا به عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشترین آسیب وارد می شود.

این تحلیلگر فلسطینی با تاکید بر توانمندی ایران در زمینه انجام حمله پیشدستانه علیه رژیم صهیونیستی افزود: روسیه به عنوان همپیمان راهبردی ایران، با هشدار به تل آویو درباره اقدام نظامی علیه ایران نشان داده که در دفاع از این کشور جدی است.