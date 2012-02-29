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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

کاهش 12 درجه‌ای دما طی دو روز آینده / افزایش وزش باد و اختلال در پروازها

کاهش 12 درجه‌ای دما طی دو روز آینده / افزایش وزش باد و اختلال در پروازها

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه در بیشتر نقاط کشور سرعت وزش باد افزایش می‌یابد که این شرایط سبب اختلال در پرواز سطوح پایین به ویژه پرواز هلکوپترها خواهد شد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی روند افزایش دما برای غالب نقاط کشور به ویژه سواحل جنوبی دریای خزر و وزش باد نسبتاً شدید برای استان اردبیل و سواحل غربی دریای خزر تا ظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، چهارشنبه و پنجشنبه بارشهای پراکنده در دامنه های زاگرس، شمال غرب و غرب و پنجشنبه در دامنه‌های البرز پیش بینی می شود.

امیدوار اظهار داشت: از بعد ازظهر پنجشنبه بارش پراکنده درسواحل غربی دریای خزر آغاز و در شمال غرب، غرب و دامنه های مرکزی زاگرس بارشها تقویت می شود.

وی افزود: از اواسط روز جمعه با ریزش هوای سرد بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تشدید می شود و به تدریج دامنه بارش ها به شمال شرق نیز کشیده می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: از روز جمعه تا روزدوشنبه کاهش قابل ملاحظه دما در نیمه غربی و نیمه شمالی رخ می دهد.

به گفته امیدوار، در سه روز آینده در برخی مناطق غربی پدیده باد و گرد و خاک وجود خواهد داشت ولی با تقویت بارشها در شمال غرب و غرب در روز جمعه از میزان گرد و خاک در این نواحی کاسته می شود.

وی افزود: از اواخر پنجشنبه و طی روز جمعه در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و به تدریج از اواخر جمعه و طی روز شنبه در استانهای اردبیل، گیلان، ‌مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش باران و برف تشدید می شود. از این روآبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی به سبب کولاک برف در این مناطق دور از انتظار نیست.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه در بیشتر نقاط نیمه غربی به ویژه سواحل غربی دریای خزر و سپس طی روزهای جمعه و شنبه در نیمه شرقی دمای هوا بین 6 تا 12 درجه کاهش می یابد و هوای سرد در روز شنبه در نیمه غربی و در روز یکشنبه در نیمه شرقی ماندگار است.  

کد مطلب 1547320

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