عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی روند افزایش دما برای غالب نقاط کشور به ویژه سواحل جنوبی دریای خزر و وزش باد نسبتاً شدید برای استان اردبیل و سواحل غربی دریای خزر تا ظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، چهارشنبه و پنجشنبه بارشهای پراکنده در دامنه های زاگرس، شمال غرب و غرب و پنجشنبه در دامنه‌های البرز پیش بینی می شود.

امیدوار اظهار داشت: از بعد ازظهر پنجشنبه بارش پراکنده درسواحل غربی دریای خزر آغاز و در شمال غرب، غرب و دامنه های مرکزی زاگرس بارشها تقویت می شود.

وی افزود: از اواسط روز جمعه با ریزش هوای سرد بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تشدید می شود و به تدریج دامنه بارش ها به شمال شرق نیز کشیده می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: از روز جمعه تا روزدوشنبه کاهش قابل ملاحظه دما در نیمه غربی و نیمه شمالی رخ می دهد.

به گفته امیدوار، در سه روز آینده در برخی مناطق غربی پدیده باد و گرد و خاک وجود خواهد داشت ولی با تقویت بارشها در شمال غرب و غرب در روز جمعه از میزان گرد و خاک در این نواحی کاسته می شود.

وی افزود: از اواخر پنجشنبه و طی روز جمعه در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و به تدریج از اواخر جمعه و طی روز شنبه در استانهای اردبیل، گیلان، ‌مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش باران و برف تشدید می شود. از این روآبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی به سبب کولاک برف در این مناطق دور از انتظار نیست.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه در بیشتر نقاط نیمه غربی به ویژه سواحل غربی دریای خزر و سپس طی روزهای جمعه و شنبه در نیمه شرقی دمای هوا بین 6 تا 12 درجه کاهش می یابد و هوای سرد در روز شنبه در نیمه غربی و در روز یکشنبه در نیمه شرقی ماندگار است.