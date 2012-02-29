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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

سهرابی:

2251 هیئت امنا بقاع متبرکه مازندران ساماندهی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از ساماندهی دو هزار و 251 هیئت امناء بقاع و اماکن متبرکه در استان خبر داد.

حجت ‌الاسلام سیف‌ا لله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون، تعداد دو هزار و 251 حکم برای اعضای هیئت امناء بقاع و اماکن متبرکه  مازندران  صادر شده است.

وی افزود: این تعداد 665 حکم برای بقاع و تعداد هزار و 550 حکم برای  مساجد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار داشت: مهم‌ ترین اهداف در بقاع متبرکه ساخت، تعمیر و تجهیز این اماکن مذهبی و متبرکه می باشد که قطعا در این زمینه   تمامی مردم مساعدت در بازسازی این اماکن مذهبی سهیم هستند.

سهرابی گفت: هیئت امنای اماکن متبرکه به عنوان نماینده اوقاف و امور خیریه هستند که مهم‌ترین وظایف آنها، جمع‌آوری نذورات ، تهیه طرح و برنامه‌های عمرانی، رسیدگی و تعمیر اماکن مذهبی، مراقبت از اماکن ، به ثبت رساندن اموال غیر منقول و گرفتن سند و نگهداری از اموال منقول و ثبت آنها با مشخصات کامل است.

‌وی ادامه داد: فرمانده پایگاه مقاومت منطقه و روحانی از اعضای ثابت هیئت امنا و  اعضای دیگر از افراد متدین و متعهد دارای مدرک دیپلم و بالاتر با 25 سال سن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و نحوه تایید صلاحیت افراد توسط اعضای کمیسیون تایید می‌شود این سه تا پنج نفر بعنوان  امین یا امنا بقاع و اماکن متبرکه هستند.
 

کد مطلب 1547321

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