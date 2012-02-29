ستاد بحران آمادگی یابد تا مردم با سهولت پای صندوقها حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران که با حضور اعضای این ستاد در فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار شد، افزود: در برنامه ستاد مدیریت بحران براین شده است که برآوردی نسبت به عملکرد و آمادگی دستگاهها و نحوه هماهنگی آنها به وجود آید.

وی گفت: به اقتضای زمان و شرایط و با توجه به ایام انتخابات و روزهای پایانی سال 90 تدابیر و پیش ‎‏بینیهای لازم اتخاذ و در حوزه ‏های مختلف برنامه‏ها اعمال خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: انتخابات بهانه خوبی برای ساماندهی نقاط بحرانی شهرستان فیروزکوه است.

وی عنوان کرد: برای ساماندهی شرایط بحرانی همچون بازگشایی راهها در کولاک اخیر منطقه گدوک، دستگاههای اجرایی این شهرستان حضور چشمگیری داشتند و حتی برخی از مدیران استانی نیز حضور پیدا کردند و این نشانگر اهتمام ویژه مسئولان است.

نیروی انتظامی و سپاه در مواقع بحران به یاری ستاد بیایند

افشارنادری افزود: در مجموع تمام اعضای ستاد مدیریت بحران زحمات و تلاشهای زیادی متحمل شدند و از امکانات و نیروهای خود نهایت استفاده را به عمل آوردند و نیروی انتظامی و سپاه هم باید در این مواقع حضور پیدا کنند.

وی بیان کرد: در آستانه انتخابات و بر اساس گزارشهای دریافتی از هواشناسی به احتمال زیاد، شاهد بارش برف در شهرستان فیروزکوه خواهیم بود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: دستگاههای خدماتی همچون راه و ترابری باید با حضور به موقع خود راههای مواصلاتی را باز نگه دارند.

افشارنادری با بیان اینکه هلال احمر نیز باید نیروهای امدادی خود را مستقر کند، بیان داشت: در مجموع دستگاهها باید این موضوع را مدیریت کنند تا در مناطق کوهستانی خللی در تردد مردم برای رفتن به شعبه های اخذ رأی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: از این رو اداره راه و ترابری نیاز به کمک دارد و عوامل دیگر و بخشهای خصوصی باید آمادگی خود را اعلام کنند و دستگاههای خدماتی و امدادی باید مأموریت خود را به طور ویژه انجام دهند و نهایت همکاری را داشته باشند.