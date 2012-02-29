640 زندانی در بوئین زهرا روان درمانی شدند

ابوالفضل حسینی مرادآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ازابتدای سال جاری تاکنون 640 نفر از زندانیان شهرستان بوئین زهرا تحت پوشش برنامه های روان درمانی قرار گرفته اند.



حسینی مرادآبادی گفت: خدمات مشاوره وروان درمانی همزمان با طرح کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان فعال شده و روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی مجرب دراین حوزه فعالیت مستمر دارند.



رئیس زندان بوئین زهرا ارائه خدمات مشاوره ای را به زندانیان و خانواده آنها ضروری دانست و یادآورشد: بسیاری ازانحرافات اجتماعی ناشی از عدم آگاهی و یا مشکلات شخصیتی افراد درجامعه است و درصورت قرار گرفتن در برنامه های درمانی بسیاری از جرائم و بزهکاری ها پیشگیری شده و یاکنترل خواهد شد.



وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری640 نفر از زندانیان در طرح روان درمانی شرکت داده شده اند که نتیجه خوبی از جمله ایجاد آرامش و توانایی حل مسئله در آنها بوجود آمده است.



حسینی مراد آبادی بیان کرد: در بخش مشاوره راهکارها و راهنمایی های لازم برای حل مشکلات ارائه شده و بسیاری از تنش های خانواده زندانیان با حضور در برنامه های هفتگی مشاوره کاهش یافته است.



رئیس زندان بوئین زهرا به اهمیت حفظ بهداشت و سلامت روانی زندانیان اشاره کرد و گفت: ازدیدگاههای تربیتی بخصوص تربیت اسلامی، مجرم فردی در بطن جامعه بوده و اصلاح وی رشد خانواده و اجتماع را به همراه دارد.



حسینی مرادآبادی تأکید کرد: محور سند توسعه قضایی گسترش برنامه ها و فعالیت های درمانی، آموزشی و فرهنگی است و با همراهی و مشارکت صورت گرفته از سوی اداره کل زندانهای استان تمامی این اقدامات محقق شده است.



رئیس زندان بوئین زهرا درپایان به عملکرد واحد مددکاری اشاره وعنوان کرد: 575 نفر از زندانیان وخانواده آنها به ستاد دیه، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بوئین زهرا معرفی شده و خدمات حمایتی دریافت کرده اند.



وی گفت: همچنین با تلاش مددکاران اجتماعی تعداد 76 مورد رضایت از شاکیان دریافت شده و امیدواریم با افزایش توان این واحد و همکاری مسئولان این خدمات افزایش یابد.