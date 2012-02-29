4 نامزد حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس تذکر کتبی گرفتند

محمدعلی قمی اویلی با اشاره به آنکه دو نفر از هواداران نامزدها به دلیل تخلفات تبلیغاتی به دستگاه قضا معرفی شدند به خبرنگار مهر گفت: با تشکیل کمیته امحای ستاد انتخابات و با مشارکت شهرداری و نیروی انتظامی برخورد با متخلفان بطور جدی صورت گرفت.



وی عنوان ن کرد: طی چند روز گذشته، کمیته امحا ی ستاد انتخابات نوشهر نسبت به جمع آوری بیش از 500 مورد بنر غیرقانونی اقدام کرده است.



وی از آمادگی کامل برای برگزاری این دوره از انتخابات با هماهنگی کلیه نیروهای سه هیئت نظارت، اجرایی و بازرسی خبر داد و تصریح کرد: در این دوره از 25 فرآیند برگزاری انتخابات 24 فرآیند رایانه ای برگزار می شود و امکانات لازم اعم از رایانه، مودم و فناوری اطلاعات فراهم است تا انتخاباتی سالم ، پرشور و با رعایت قانون برگزار شود.



قمی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای انتخابات 12 اسفند گفت: تاکنون 26 جلسه هماهنگی و بررسی روند تبلیغات در فرمانداری نوشهر برگزار شده است.



