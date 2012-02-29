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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

صلاحیت یک نماینده دیگر مجلس هشتم تائید شد

صلاحیت یک نماینده دیگر مجلس هشتم تائید شد

در حالیکه فرصت زیادی تا پایان مهلت قانون تبلیغات کاندیداهای مجلس نهم باقی نمانده است، صلاحیت "سید شریف حسینی" نماینده کنونی مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات خوزستان در گفتگویی اظهار داشت؛ از سوی ستاد انتخابات کشور صلاحیت سید شریف حسینی نماینده اهواز و 2 نماینده دیگر این استان در مجلس تأیید شده است.

بر اساس این گزارش؛ با اعلام تأیید صلاحیت سید شریف حسینی، آرایش انتخاباتی در شهر اهواز شاهد تغییراتی خواهد بود.

سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز نیز در گفتگویی با اعلام خبر تأیید صلاحیت خود و تقدیر و تشکر از تمامی مردم شهیدپرور اهواز که در این مدت موضوع تعیین صلاحیت وی را پیگیری می کردند، از همه آحاد مردم کشورمان خواست در روز جمعه 12 اسفند با حضور یکپارچه خود در پای صندوق های رأی، یکبار دیگر پایبندی خود به ولایت فقیه و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی را به اثبات برسانند.

کد مطلب 1547327

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