مردم با حضور پرشور در انتخابات دشمن را ناتوان می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سیروس رزمگیر ظهار چهارشنبه در جمع کارکنان لشکر 28 پیاده کردستان با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می زنند، بیان کرد: ملت ایران انقلاب خود را با خون شهیدان به پیروزی رساندند و با حضور خود در حماسه های مختلف به ویژه انتخابات آن را حفظ می کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب برای جلوگیری از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن جنگ روانی به راه انداخته بودند، افزود: ملت ایران انقلاب اسلامی را با تلاش و زحمت فراوان به دست آوردند و حاصل تلاش خود را به آسانی به هدر نمی دهند و هر گاه که نیاز بوده است با تمام توان در صحنه حاضر بوده اند.

فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان بیان کرد: مجلس باید پیرو ولایت و حافظ ارزش های اسلامی و دینی باشد چرا که مجلس قوام و رکن اساسی یک حکومت است و تشکیل مجلسی قوی می تواند در راستای اعتلای نظام اسلامی موثر و مفید باشد.

رزمگیر با بیان اینکه مجلس باید در چارچوب قوانین اسلامی و خط مشی های رهبر عالیقدرانقلاب حرکت کند، اعلام کرد: تفکر و حضور آگاهانه ملت شریف ایران فردی اصلح و مناسب را برای دفاع از حقوق خود روانه مجلس می کند.

وی نقش مجلس در جمهوری اسلامی را تعیین کننده در قانونگذاری و تنظیم کننده امور کشور دانست و یادآور شد: یک مجلس مقتدر و سالم که نمایندگان انقلابی و دلسوز مردم در آن حضور داشته باشند دارای راهی روشن و موثر است.

فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد: رمز موفقیت مردم ایران در تمام مراحل پیروی از خط رهبری بوده و به برکت وجود رهبر عالیقدر انقلاب در تمام مراحل پیروز و خنثی کننده توطئه های دشمن است.