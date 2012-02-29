کنگره علمی امام زمان(عج) در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه کنگره علمی امام زمان(عج)که در آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز، برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هر استانی در کشور مسئول برگزاری یک کنگره ویژه معصومین است که استان البرز مسئول برگزاری کنگره ای با عنوان امام زمان(عج) شد.



حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی ادامه داد: این کنگره با توجه به فعالیت فرقه های ضاله دروغین که در کرج فعال است انتخابات شد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: تا کنون 120 مقاله به این کنگره علمی ارسال شده است که 9 مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شده است که 5 داور این اثرها را قضاوت و داوری کرده است.



حجت الاسلام بنی احمدی اظهار داشت: زمان فراخوان این مقاله ها از آبان ماه سال جاری بود که مهلت آن نیز تا 22 بهمن ماه سال جاری بود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: در حاشیه این کنگره از سه کتاب با موضوع وقف و کودکان رونمایی شد.



عیسی فرهادی استاندار البرز، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی و موسوی دبیر ستاد کنگره علمی امام زمان(عج) از جمله سخنرانان این همایش بودند.



کنگره علمی امام زمان(عج) به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد.