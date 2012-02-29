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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

با حضور حجت الاسلام قرائتی/

کنگره علمی امام زمان(عج) در استان البرز برگزار شد

کنگره علمی امام زمان(عج) در استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: کنگره علمی امام زمان(عج) به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه کنگره علمی امام زمان(عج)که در آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز، برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هر استانی در کشور مسئول برگزاری یک کنگره ویژه معصومین است که استان البرز مسئول برگزاری کنگره ای با عنوان امام زمان(عج) شد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی ادامه داد: این کنگره با توجه به فعالیت فرقه های ضاله دروغین که در کرج فعال است انتخابات شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: تا کنون 120 مقاله به این کنگره علمی ارسال شده است که 9 مقاله  به عنوان مقاله برتر انتخاب شده است که 5 داور این اثرها را قضاوت و داوری کرده است.

حجت الاسلام بنی احمدی اظهار داشت: زمان فراخوان این مقاله ها از آبان ماه سال جاری بود که مهلت آن نیز تا 22 بهمن ماه سال جاری بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: در حاشیه این کنگره از سه کتاب با موضوع وقف و کودکان رونمایی شد.

عیسی فرهادی استاندار البرز، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه  نماز، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی و موسوی دبیر ستاد کنگره علمی امام زمان(عج) از جمله سخنرانان این همایش بودند.

کنگره علمی امام زمان(عج) به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد.

کد مطلب 1547329

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