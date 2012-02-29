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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

رئوفی نژاد :

حضور گسترده مردم در انتخابات فتنه های دشمن را دفع می کند

حضور گسترده مردم در انتخابات فتنه های دشمن را دفع می کند

زنجان -خبرگزاری مهر :استاندار زنجان گفت : مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مصونیت نظام و انقلاب را رقم می زنند و این مصونیت فتنه های دشمن را خنثی و دفع می کند .

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با مردم شهرستان ماهنشان ، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راحساس ترین انتخابات یاد کرد و افزود :نظام جمهوری اسلامی با داشتن مردمی ولایی و اعتقادی، دوباره پیروز میدان خواهند شد .

وی اظهار داشت : امروز پس از 33 سال نظام جمهوری اسلامی ایران با داشتن مردمی ولایی در راستای رسیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی با هم یکپارچه بوده و با توجه به جایگاه ویژه ای که در محافل بین المللی و منطقه ای دارد در دنیا یک نظام بی نظیر است .

رئوفی نژاد، یکی از شاخص های برجسته، محوری، اثر گذار و سرنوشت ساز در نظام جمهوری اسلامی ایران را مردم سالاری دینی یاد کرد و افزود: 200 حکومت و نظام سیاسی در دنیا از مردم به خاظر منافع و طیف خودشان استفاده می کنند ولی در نظام جمهوری اسلامی  از مردم به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم برای رسیدن به ارزشهای ولایی و دینی استفاده می کنند . 

استاندار زنجان در ادامه تاکید کرد : نگاه مردم به حکومت نیز یک نگاه ولایی و اعتقادی است.

رئوفی نژاد با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلش شورای اسلامی گفت : مردم با انگیزه و باور دینی که دارند باید در این حضور حماسی به تکیلف خود عمل کنند . 

وی یاد آور شد : مردم با حضور گسترده خود در انتخابات فتنه های دشمن را دفع می کنند و پاسخ کوبنده ای را به استکبار و غرب می دهند .

رئوفی نژاد در ادامه گفت : در طول یک سال چهار طاغوت سقوط کرد و بیداری اسلامی که متاثر از نظام جمهوری اسلامی است شکل گرفت .

کد مطلب 1547330

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