به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی ظهر چهارشنبه در آیین الحاق ناوچه‌های موشک انداز به نیروی دریایی سپاه در بوشهر اظهار داشت: با وجود فشارهای زیادی که علیه ایران است ولی اختیار عمل در خلیج فارس در اختیار ایران است و آمریکا و متحدانش نیز موید این موضوع هستند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تحریم‌ها و تحمیل فشار اقتصادی به ایران، گفت: این حربه دشمنان نیز برای وارد کردن ضربه به ایران سودی برای انها نخواهد داشت و ایران هر روز مقتدرتر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: پاسداران انقلاب اسلامی همواره خود را بدهکار انقلاب می‌دانند به همین خاطر برای پاسداری از انقلاب جان خود را تقدیم می‌کنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

وی با اشاره به اقتدار و قدرت بالای نظامی ایران در سطح خلیج فارس افزود: چنانچه آمریکا به فکر تیر زدن باشد مصیبتهای فراوان اقتصادی و نظامی متوجه انها خواهد بود.

سردار فدوی ادامه داد: اگر امکان رسانه‌ای شدن مکالمات نیروهای نظامی ما با طرف آمریکایی در خلیج فارس فراهم بود همه متوجه می‌شدند که همیشه آمریکایی‌ها در این مکالمات کوتاه می‌آیند و هیچگاه نیروهای ایرانی کوتاه نیامدند و این موضوع بیانگر اقتدار و قدرت بالای ما در منطقه است.

وی ضررکرد آمریکا در جنگ علیه ایران را بیش از نفع آن کشور دانست و افزود: شرایط و الزامات برای جنگ علیه ایران هیچگاه برای آمریکایی‌ها فراهم نمی‌شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: شهدا توانی را برای ما به میراث گذاشته‌اند که با این توان از هیچ دشمنی ترسی به خود راه نمی‌دهیم و مقابل همه دشمنان خواهیم ایستاد.

با حضور سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، ناوچه‌های موشک انداز تندر پس از بازسازی به ناوگان نیروی دریایی سپاه در بوشهر پیوستند.