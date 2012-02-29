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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

سردار فدوی:

شرایط برای جنگ علیه ایران هیچگاه برای آمریکائیها فراهم نمی‌شود

شرایط برای جنگ علیه ایران هیچگاه برای آمریکائیها فراهم نمی‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: شرایط برای جنگ علیه ایران هیچگاه برای آمریکاییها فراهم نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی ظهر چهارشنبه در آیین الحاق ناوچه‌های موشک انداز به نیروی دریایی سپاه در بوشهر اظهار داشت: با وجود فشارهای زیادی که علیه ایران است ولی اختیار عمل در خلیج فارس در اختیار ایران است و آمریکا و متحدانش نیز موید این موضوع هستند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تحریم‌ها و تحمیل فشار اقتصادی به ایران، گفت: این حربه دشمنان نیز برای وارد کردن ضربه به ایران سودی برای انها نخواهد داشت و ایران هر روز مقتدرتر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: پاسداران انقلاب اسلامی همواره خود را بدهکار انقلاب می‌دانند به همین خاطر برای پاسداری از انقلاب جان خود را تقدیم می‌کنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

وی با اشاره به اقتدار و قدرت بالای نظامی ایران در سطح خلیج فارس افزود: چنانچه آمریکا به فکر تیر زدن باشد مصیبتهای فراوان اقتصادی و نظامی متوجه انها خواهد بود.

سردار فدوی ادامه داد: اگر امکان رسانه‌ای شدن مکالمات نیروهای نظامی ما با طرف آمریکایی در خلیج فارس فراهم بود همه متوجه می‌شدند که همیشه آمریکایی‌ها در این مکالمات کوتاه می‌آیند و هیچگاه نیروهای ایرانی کوتاه نیامدند و این موضوع بیانگر اقتدار و قدرت بالای ما در منطقه است.

وی ضررکرد آمریکا در جنگ علیه ایران را بیش از نفع آن کشور دانست و افزود: شرایط و الزامات برای جنگ علیه ایران هیچگاه برای آمریکایی‌ها فراهم نمی‌شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: شهدا توانی را برای ما به میراث گذاشته‌اند که با این توان از هیچ دشمنی ترسی به خود راه نمی‌دهیم و مقابل همه دشمنان خواهیم ایستاد.

با حضور سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، ناوچه‌های موشک انداز تندر پس از بازسازی به ناوگان نیروی دریایی سپاه در بوشهر پیوستند.

کد مطلب 1547331

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