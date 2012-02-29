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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

موزه زیست محیطی محمدیه قزوین در نوروز برپاست

موزه زیست محیطی محمدیه قزوین در نوروز برپاست

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: موزه زیست محیطی شهر محمدیه در ایام نوروز آماده بازدید مسافران می شود.

علی آقا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز اداره کل حفاظت محیط زیست آمادگی خود را برای بازدید میهمانان نوروزی از موزه تنوع زیستی شهر محمدیه اعلام می کند.

وی افزود: این موزه در تعطیلات نوروزی از ساعت هشت تا 14 روزهای زوج آماده بازدید و پذیرایی از علاقمندان و مهمانان نوروزی است.

فرهادی تصریح کرد: این موزه به منظور حفظ سوابق و ذخایر گیاهی و جانوری، تحقیق، توسعه زیست محیطی و همچنین انتقال اطلاعات، آگاهی، آموزش و تفریح عموم مردم و همچنین شناساندن هر چه بیشتر محیط طبیعی استان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین و شهرداری محمدیه در دی ماه سال 1387 طراحی و راه اندازی و پس از پنج ماه افتتاح شد.

این مسئول افزود: این موزه شامل سه بخش سالن های ورودی، اصلی و آموزشی با مساحت 400 مترمربع است که سالن اصلی آن با وسعت 215 مترمربع دارای 18 غرفه با ترکیبی از نقاشی، دیاروما و سه بخش ویترین نمایشی است.

وی در ادامه یادآورشد: سالن اصلی و ویترین ها با الهام از طبیعت استان قزوین و زیستگاههای طبیعی همراه با نمونه های جانوری، گیاهی، اسکلت، هدمانت، پنل و سنگ طراحی شده است به طوری که بازدید کنندگان با مراجعه به این موزه می توانند برداشت و تصویر تقریبا جامعی از محیط زیست و حیات وحش استان تصور کنند.

علاقمندان برای بازدید از این موزه می توانند به شهر محمدیه، کمربندی غربی، جنب کانون فکری کودکان، کتابخانه یادگار امام (ره) و موزه تنوع زیستی مراجعه کنند.


 

کد مطلب 1547332

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