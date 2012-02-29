به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رستمی روز چهارشنبه ، افزود: از مجموع این سربازرسان، تعداد 48 نفر در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر واسکو به کارگیری می‌شوند که از این رقم نیز تعداد 35 سربازرس به شهرستان تبریز اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر سربازرسان فوق، تعداد دو هزار و 790 بازرس نیز در شعبات اخذ رای حوزه های 13 گانه انتخابیه استان ضور می یابند که وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارند.

رستمی ، با اشاره به برگزاری همایش های مختلف توجیهی برای بازرسان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همایش یکروزه هیات های بازرسی حوزه های اصلی و فرعی، نشست های تخصصی بازرسان صندوق ها در شهرستان ها، اعزام اعضای هیات بازرسی استان به حوزه های انتخابیه در دو مرحله جهت ارزیابی وضعیت شهرستان ها و توزیع دستور العمل هیات های بازرسی از جمله این اقدامات بوده است.

وی ، با بیان اینکه هیات بازرسی آذربایجان شرقی اخبار و اطلاعات روزانه انتخابات را به دقت رصد و کنترل می کند، گفت: گزارشات مربوطه به طور روزانه در اختیار هیات بازرسی مستقر در وزارت کشور قرار می گیرد.