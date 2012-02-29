دکتر داوری اردکانی در پژوهشگاه علوم انسانی سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که شنبه 13 اسفنماه از ساعت 14 تا 17 برگزار می شود، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر علی اصغر مصلح و دکتر علی مرادخانی سخنرانی خواهند کرد.

حضور در این نشست آزاد و رایگان است و علاقه مندان می توانند در زمان اعلام شده به سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایرانشناسی ( 64 غربی) مراجعه کنند.

در برنامه دیگری در پژوهشگاه علوم انسانی و در همین روز، دکتر فرشاد مؤمنی با موضوع «دشواری های توسعه در اقتصاد رانتی» سخنرانی خواهد کرد .این سخنرانی از ساعت 10 صبح در سالن اندیشه برگزار خواهد شد.

