فضلای برجسته حوزه، تخریب لاریجانی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه‌ای که به امضای فضلای برجسته حوزه رسیده آمده است: مجلس شورای اسلامی در مجموعه نهادهای جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بلندی برخوردار است. پیشوای بزرگ ما حضرت امام خمینی رحمه الله علیه مجلس را در راس امور دانستند و هماره بر مکانت رفیع و سلامت آن از هر گونه شائبه تاکید کردند. اکنون امت قهرمان ایران اسلامی در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران به لحاظ خارجی و داخلی در مرحله بسیار حساس قرار دارد.



در ادامه این بیانیه تصریح شده است: مجلس شورای اسلامی همواره و اکنون بیشتر نیازمند نمایندگانی خردمند، سیاست فهم، متدین، آگاه از ضرورت‌ها و چگونگی‌های زمان و در اندیشه پیشرفت و استقلال کشور و رهرو آن قافله سالار بزرگ و پیرو خلف صالحش رهبر معظم انقلاب بوده و هست.



در این بیانیه آمده است: با توجه به آنچه آمد، ما جمعی از فرزندان انقلاب و حوزه، همگام با مراجع معظم تقلید و جامعه محترم مدرسین، استاد دانشگاه و متفکر استواراندیش، ‌ جناب آقای دکتر علی لاریجانی را اصلح دانسته و از مردم پیشتاز قم نیز می‌خواهیم با انتخاب ایشان به وظیفه سیاسی انقلابی خود عمل کنند و گامی در پیشرفت بیشتر شهر قم بردارند، همچنان که در این دوره با مساعی ایشان شهرمان جهشی به جلو داشت. ما از همگان حاضر در صحنه انتخابات می‌خواهیم فضای سالم و عطرآگین حوزه را که گنبد مینایی کریمه اهل بیت چونان درّی در آن می‌درخشد با مواضع ناهنجار و طعن به خادمان و سربازان فداکار انقلاب نیالایند.



در این بیانیه تاکید شده است: مگر نه این است که امام بزرگوار و خلف صالحش هماره بر سلامت انتخابات و بر عرضه شایستگی‌های کاندیداهای مورد نظر هر جریان تاکید کرده‌اند و از اینکه جریان‌هایی کاندیداهای دیگران را تخریب کنند و بدان‌ها طعن زنند برحذر داشته‌اند؟ راستی اینگونه کسان بر پایه چه آموزه‌هایی، آلوده ساختن فضای انتخابات را روا می‌شمارند؟! خداوند متعال به پاسداشت تقوی الهی و شرکت شورانگیز در جمعه سرنوشت ساز توفیق دهد.



شخصیت‌های مشهور مذهبی، علمی و فرهنگی حوزه علمیه قم که این بیانیه را امضا کرده‌اند شامل حجج اسلام والمسلمین محسن اراکی، مجتبی الهیان، علیرضا امینی، علی اصغر امیری مازندرانی، عبدالرضا ایزدپناه، یعقوبعلی برجی، مرتضی تقوی، محمود تقی‌زاده داوری، محمودرضا جمشیدی، مرتضی جوادی آملی، رسول جعفریان، سیدعلی حسینی، سید محمد باقر حسینی مدنی، حسین رضوانی، سید اسحاق حسینی کوهساری، محمد رحمانی، حبیب الله رفیعیان نیشابوری، احمد زمانی، محمد تقی سبحانی، سید علی سیدی، سید عباس صالحی، علی طهماسبی، حبیب الله طاهری، سید محمدرضا طباطبایی، عباس ظهیری، احمد عابدی، سید عبدالحمید عسکری، سید علی عماد، محمد حسین فلاح‌زاده، محمدحسن قرهی، نجف لک زایی، احمد مبلغی، محمد مهدی معراجی، علی مختاری، رضا مختاری، عبدالهادی مسعودی، سید جواد مظلومی، محمد علی مقدادی، یدالله مقدسی، محمد باقر مرتضوی نیا، محمد علی مهدوی راد، عبدالفتاح نواب، هاشم نیازی و سید حسن وحدتی شبیری هستند.

