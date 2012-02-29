انتخابات مظهر اقتدار و عزم و اراده ملی در تعیین سرنوشت است

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با خبرنگارمهر دراراک با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات مظهر و جلوه ی اقتدار، عزم ملی و مشارکت سیاسی ملت برای تعیین سرنوشتشان است اضافه کرد: مردم ایران بار دیگر با حضور گسترده در انتخابات، ارادت خود را به نظام و رهبری به دنیا ثابت خواهند کرد.

وی هم چنین افزود: حضور مردم در این دوره از انتخابات بسیار حساس و تعیین کننده است و دشمن درصدد است از طریق رسانه های بیگانه مردم را نسبت به نظام و شرکت در انتخابات بدبین کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن جاری، از عزم و اراده ملت برای از بین بردن نقشه های شوم دشمن ابراز رضایت و خشنودی کرد و گفت: ملت ولایت مدار ایران هر زمانی که احساس کنند منافع نظام در خطر است همواره به میدان می آید و اقتدار خود را به دشمن نشان خواهند داد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کنار انتخاب فرد اصلح و کارآمد از رسالت تعیین کننده ملت است.

نصرالهی همچنان با اشاره به جایگاه والای قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی جایگاه، گفت: حضور پرشورو گسترده مردم در این آزمون بزرگ تاریخی راهبرد نظام سلطه و ضد انقلاب را با چالش و رسوایی مواجه می کند.

وی تاکید کرد: انتخابات از مظاهر شکوهمند دخالت مردم در سرنوشت کشوربه شمار می‌رود و حضورآگاهانه وپرشورملت و انتخاب نامزدهای اصلح انقلابی، متعهد، کارآمد، دلسوز و در خط امام و رهبری به خانه ملت، نوید بخش تشکیل مجلسی قوی و کارآمد برای کشور خواهند بود

نصرالهی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی انجام شده است افزود: ستاد انتخابات استان مرکزی از خرداد ماه امسال با تشکیل کمیته های یازده گانه فعال شده و تعامل بسیار مطلوبی بین هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی وجود دارد.