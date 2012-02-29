حضور زنان در انتخابات در راستای حفظ و بالندگی ایران اسلامی است

مهین باوقار در گفتگو با خبرنگار مهر انتخابات را یکی از شاخصهای رشد ملی عنوان کرد و اظهار داشت: زنان برای خود حق و توان تصمیم گیری قائل هستند و می خواهند در آینده کشور اثرگذار بوده و مدیران اصلی کشور را انتخاب کنند.

وی افزود: کوشش در راستای ارتقای سطح کیفی زنان جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی است از این رو زنان نیز مانند مردان از حق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند.

مسئول خواهران سازمان بسیج دانشجویی هرمزگانی یادآور شد: قانون اساسی مشارکت در امور سیاسی در تمامی سطوح را برای همه اعم از زن و مرد از طریق انتخابات یا از راه همه پرسی مورد تاکید قرار داده است.

باوقار با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در هر میدانی که زنان وارد شدند، پیشرفت در آن میدان چند برابر می شود، گفت: حضور زنان استان هرمزگان در انتخابات نیز نشان دهنده بصیرت زنان است و با آگاهی و بصیرت افزایی حضوری پررنگ خواهند داشت.

وی با بیان اینکه نقش زنان یک نقش کاملا محوری و اساسی در انتخابات است، عنوان کرد: زنان همانطور که در عرصه های سازنده کشور همچون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس به خوبی مشارکت و ایفای نقش کرده اند، در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حضوری پررنگ خواهند داشت.