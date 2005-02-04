سينماي ايران يك سينماي آبرومند است

نمايي ازفيلم " خواب تلخ "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان كه به همراه عوامل فيلمش درنشست پرسش وپاسخ سينماي مطبوعات حضورداشت با اعلام اينكه استفاده ازلفظ ساخت فيلمهاي جشنواره پسند درست نيست ، گفت:" درعرصه بين المللي غيرازنفت، سينماي ماست كه نام آوراست وخدا را شكركه سينماي ايران يك سينماي آبرومندانه است.اينكه ما اعتقاد داشته باشيم گروهي ازفيلمسازان آثاري را مي سازند كه تنها درجهت موفقيت درجشنواره هاي خارجي جلودوربين مي روند ،درست نيست .هرآنچه كه ازسينماي ايران درجشنواره هاي جهاني به نمايش درمي آيد نمايانگربعد ديگري اززندگي دراين كشوراست وبيش ازپيش ايران را به جهانيان معرفي مي كند.بي ترديد مي توان گفت كه كليت سينماي ايران چهره متناسب با اين كشوررا به جهانيان نشان داده است."

اين كارگردان تاكيد كرد كه تمايل داشته " خواب تلخ " نخستين باردرجشنواره فجركه يك رويداد هنري وطني است به نمايش درآيد. وي دراين مورد گفت:" ما اين فيلم را با مشكلات بسياري ساختيم وتمايل داشتيم كه نخستين باردريك جشنواره ايراني به نمايش درآيد اما سال گذشته خواب تلخ ازسوي جشنواره فجرپذيرفته نشد وما آن را براي كن فرستاديم .پس ازنمايش فيلم درجشنواره هاي يونان ، سوييس ، ژنووكن به ما خبررسيد كه فيلم نمي تواند دربخش مسابقه جشنواره فجرشركت كند بااين وجود ما خوشحال هستيم كه درحال حاضرفيلم دربخشهاي جنبي به نمايش درمي آيد ومخاطبان ايراني به تماشاي آن مي نشينند."

فيلم " خواب تلخ " درپنجاه وهفتمين دوره جشنواره فيلم كن حضورداشت ودوجايزه ارزشمند " نگاه جوان " و" نشان ويژه دوربين طلايي كن2004 را دريافت كرد..اين اثرشرح حال مرده شوري را روايت مي كند كه احساس مي كند به زمان مرگ خود نزديك شده است ." عباس اسفندياري "،" دلبرقصري " و" محسن رحيمي " ازنا بازيگراني بودند كه دراين اثرحضورداشتند.







