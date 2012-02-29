شستشوی جداول و معابر در قدس/ چهره شهر باغستان تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این هفته نیز طبق برنامه مدون هفتگی، ملاقات مردمی شهردار با مردم شهر اندیشه در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد، در این ملاقات مردمی که از ساعت 9 صبح الی 12 برگزار شد، تعداد 53 نفر از شهروندان با شهردار دیدار کرده و به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.



بهروز کاویانی، شهردار شهر اندیشه نیز پی این ملاقات چهره به چهره، درخواست مراجعین را به معاونتها و واحدهای ذیربط ارجاع داده و دستورات لازم جهت پاسخگویی بصورت آنلاین و تسریع در حل مشکلات و مسائل مردم را صادر کرد.

چهره شهر باغستان تغییر می کند



واحد زیباسازی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان با توجه به نزدیک شدن سال نو و اجرای رسالت خود، بر اساس تاکیدات مدیریت شهری و به منظور ایجاد چهره ای متناسب با فرهنگ شهرنشینی، تنظیف و پاکسازی دیوارها و جداول سطح شهر اقدام به رنگ آمیزی جداول، دیوارها با موضوع فضای سبز و منویات رهبر معظم انقلاب،‌ پلها و مبلمان شهری کرده است.

شستشوی جداول و معابر در قدس



مدیر منطقه یک شهرداری قدس گفت: به منظور نظافت بیشتر محیط شهری و حفظ محیط زیست واحد خدمات شهری شهرداری منطقه یک اقدام به شستشوی جداول و معابر و جارو مکانیزه مجموعا به متراژ 125 هزار 500 مترطول در سطح منطقه کرد.



فریدون طیبی یادآور شد: طی این عملیات رفت و روب و تنظیف 680 تن زباله، 339 تن نخاله حاصل از لایروبی انهار و تسطیح سه قواره زمین جمع آوری انجام شد.



چگونگی ایجاد قالب های فکری در کودکان

به منظــور آگاه ساختن خانواده ها در خصوص مراقبت های جنسی در کــودکان و با هدف افــزایش سطح آگاهــی خانواده ها در مــورد چگونگی ایجاد قالب هـــای فکری در کــودکان، خانه فـرهنگ علامه دهخــدا کارگاه دو روزه مراقبتهای جنسی در کودکان را برگزار کرد.



در این کارگاه دو روزه "کشاورز" کارشناس مشاوره مرکز، پیرامون چگونگی شکل گیری هویت جنسی در کودکان از سن 18 ماهگی تا 3 سالگی، همچنین ایجاد قالبهای فکری در کودکان از 4 تا 5 سالگی مطالبی را بیان کرد. بیداری غریزه جنسی در کودکان و نحوه پاسخگویی به سئوالات کودکان در این مورد از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.



اقدامات نجاتگران شهرداری قدس طی چهار روز گذشته



مقابله با هرگونه آتش‌سوزی، نجات محبوس شدگان در زیر آوار ساختمان، خودروی تصادفی، آسانسور،‌ مقابله و پیشگیری از سقوط اجسام و درخت از ارتفاع و احتمال خطر برای شهروندان،‌ نجات سقوط کنندگان در چاه، کانال آب، رودخانه، سد، استخر،‌ مقابله با حیوانات وحشی و موذی،‌ نجات مصدومین حوادث چرخ گوشت، حلقه‌های فلزی، ، دستگاه‌های برش و کارخانه‌ای و کلیه موارد دیگری که در آن جان و مال شهروندان در معرض خطر است.



در این راستا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس با اجرای عملیات امداد و نجات در صحنه آتش‌سوزی‌ها و دیگر حوادثی که در 96 ساعت گذشته شهر قدس رخ داد، موفق شدند 10عملیات انجام دهند.