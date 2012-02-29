6 میلیارد ریال اعتبار به دهیاریهای شهرستان آذرشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل آذریان در همایش دهداران، شهرداران و شورهای اسلامی شهرستان آذرشهر افزود: این اعتبار تاکنون به حساب دهیاریها واریز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال سقف آن به 10 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی تصریح کرد : اعتبار دهیاریها از طرف وزارت کشور و سازمان دهیاریها به حساب آنها واریز می شود و شوراهای اسلامی روستایی و دهیاران هم موظف هستند با نظارت بخشداریها آنها را در راستای عمران و آبادی روستا هزینه کنند.

فرماندار آذرشهر جایگاه دهیاریها و حضور شوراهای اسلامی را در جهت تصویب برنامه های اولویتدار روستاها بسیار مهم دانسته گفت : شوراهای اسلامی به عنوان ساکنان محلی در پیشرفت و توسعه مناطق روستایی نقش اساسی دارند.

آذریان در ادامه به خدمات عمومی ارایه شده در روستاهای آذرشهر اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام روستاهای این شهرستان از راه آسفالت شده، نعمت برق، مخابرات، خانه های بهداشتی، آموزش و پرورش، و آب آشامیدنی بهره مند بوده و در مورد گاز لوله کشی شده هم تنها نه روستا باقی مانده که پنج روستا در جریان انجام کار و چهار روستای دیگر هم در برنامه کار مسوولان گاز رسانی قرار گرفته است.

فرماندار آذرشهر در ادامه همایش دهدارها، شوراهای اسلامی و شهرداران این شهرستان برگزاری انتخابات دوازدهم اسفند ماه را از مهمترین برنامه کاری مسوولان اجرایی اعلام کرد.