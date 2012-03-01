24 ساعت تا نواخته شدن زنگ انتخابات/ رای اولیها منتظر اولین حضور سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، الفبای مشارکت سیاسی و اجتماعی موضوعی مهم در سرفصل مهارتهایی است که باید نوجوانان و جوانان کشور از آن آگاهی داشته و با علم به موقعیت و شرایط و آگاهی از رویدادهای گوناگون کشور و منطقه در شرایط حساس به اظهار نظر پرداخته و تحلیلی از آنچه در اطرافشان اتفاق می افتد داشته باشند.

ازاین رو رسیدن به بلوغ اجتماعی در جامعه کنونی ما اغلب با ورود دانش آموزان به مقطع راهنمایی تحصیلی اتفاق می افتد که از این پس با اعمال سیستم آموزشی 6.3.3 این مهم در مقطع ششم خواهد بود.

رسیدن به بلوغ اجتماعی با ورود به سیستمی جدید از نظام آموزش از یک سو، استقلال بیشتر و رسیدن به آگاهی و فراهم شدن زمینه مشارکت سیاسی از جمله مواردی است که دانش آموزان و نوجوانان را برای حضور جدی در عرصه فعالیتهای اجتماعی سیاسی کشور آماده می کند.

تمرین مشارکت و کار گروهی و انتخاب نماینده یکی از اولین مهارتهای اجتماعی است که کودکان از ورود به پیش دبستانی و دبستان با آن آشنا می شوند.

و رفته رفته انتخاب نماینده و سرگروه در جمع های چند نفره کودکان و نوجوانان را با الفبای مشارکت و مهارتهای اجتماعی آشنا می کند.

از یک دهه پیش تاکنون نیز تشکل اجتماعی شورای دانش آموزی به اولین پله ورود دانش آموزان به عرصه اجتماعی تبدیل شده است.

شورای دانش آموزی با آموزش تصمیم سازی، تصمیم گیری و مشارکت به دانش آموزان و با رویکردی واقعی نسبت به آنچه مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به خودشان تلقی می شود توانسته در سالهای اخیر ثمرات فراوانی را داشته باشد.

تجربه شرکت در یک انتخابات دانش آموزی، با حضور کاندیداهای دانش آموز، تبلیغات، رای گیری، تعرفه رای، هیئت اجرای انتخابات و ... همه و همه کلید واژه هایی هستند که دانش آموزان حداقل یک بار در مدرسه با آن برخورد کرده و توانسته اند خود را برای یک انتخاب موفق محک بزنند.

از همین رو و پس از اولین تجربه مشارکت اجتماعی آن هم در اجتماع دانش آموزی این عده مشتاقند تا در فضایی بزرگتر نیز حضور یافته و با شرکت در انتخابات و انتخاب کاندیدای مورد نظر خود مطالبات جدی تری را طلب کنند.

اگرچه آگاهی بخشی به دانش آموزان برای لزوم شرکت در انتخابات و چگونگی انتخاب فردی اصلح چند سالی است در قالب همایش رای اولیها برگزار می شود، اما تنها برگزاری یک همایش آن هم تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات کافی نیست و به نظر می رسد برای بالا بردن سطح بینش اجتماعی سیاسی دانش آموزان ترغیب آنها به مشارکت در فعالیتهای خودجوش و تشکلهای دانش آموزی بهترین راهکار باشد.

دانش آموزان امروز آینده سازان فردای جامعه ما هستند که در صورت اندکی توجه و برنامه ریزی برای آنها همراه با فراهم کردن زمینه های مشارکت جدی این قشر در تصمیم گیری و تصمیم سازی به نظر می رسد پس از این می توان شاهد شکوفایی استعدادهای بیشتری در عرصه های اجتماعی بود که با تمرین مشارکت سازنده و تصمیمگیری و تصمیم سازی برای حضور در عرصه های اجتماعی بزرگتر آماده می شوند.

فرصت حضور در انتخابات و تجربه اولین اثر انگشت بر پای صفحه ای که سرنوشت گروهی را رقم خواهد زد، خاطره تجربه ماندگاری است که کمتر از 48 ساعت دیگر رای اولیها آن را در دفتر خاطراتشان ثبت می کنند.

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اعظم کریمی