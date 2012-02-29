به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم والاگهر ظهر چهارشنبه در آیین الحاق ناوچه‌های موشک انداز به نیروی دریایی سپاه در بوشهر اظهار داشت: بیش از 14 میلیارد ریال برای اجرای پروژه بازسازی ناوچه‌های موشک‌انداز تندرو و تحویل آنها به ناوگان دریایی سپاه هزینه شده که در مدت هشت ماه به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه سی هزار نفر ساعت کار انجام شده و 17 هزار و 900 قطعه در این شناورها تعویض شده و 21 هزار و 900 فعالیت مختلف روی شناورها انجام شده است.

مدیرعامل موسسه شهید محلاتی بوشهر از تعمیر و بازسازی موتور شناورها، ژنراتورها، سیستم برق، بازسازی پمپ‌ها و سیستم لنگر و زنجیر شناورها ، بهینه‌سازی بدنه، گیربکس، ایمنی، اطفا حریق، سیستم‌های کنترلی، تعویض رادار، بازسازی سیستم‌های دفاعی و رنگ شناورها بعنوان مهمترین اقدامات انجام شده روی شناورهای بازسازی شده نام برد.

وی در رابطه با دیگر فعالیتهای انجام شده در این پروژه نیز اظهار داشت: اشکالات اساسی در بخش‌های مختلف شناور از جمله سیستم‌های کنترلی شناور که همیشه درگیر تعمیر آنها بودیم نیز اصلاح و بازسازی شد.

والاگهر در معرفی موسسه شهید محلاتی بوشهر گفت: این موسسه از سال 75 کار خود را آغاز کرده و از سال 81 رسما راه اندازی اولیه شد و امروز با 9 هکتار وسعت در بخش‌های مختلف صنعت دریایی فعالیت می‌کند و تامین همه تجهیزات کارخانه کشتی‌سازی در این مجموعه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: طول پهلوگیری این مجموعه 400 متر است و 320 نیرو در این موسسه مشغول به فعالیت هستند که 85 درصد آن‌ها را نیروهای بومی تشکیل می‌دهند.

با حضور سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، ناوچه‌های موشک انداز تندرو پس از بازسازی به ناوگان نیروی دریایی سپاه در بوشهر پیوستند.