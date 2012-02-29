اخوان المسلمین آماده تشکیل کابینه است/ استقبال از گشایش دفتر حماس در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "محمد مرسی" گفت: واضح است که دولت کنونی قادر به برآورده کردن خواسته های مردمی نیست.

وی افزود: دولت ائتلافی که قادر به تحقق خواسته های مردم باشد و با مشکلات جانبی با نهایت مسئولیت پذیری عمل کند باید تشکیل شود.

مرسی بیان کرد: شورای نظامی حاکم تا زمانی که دولت مردمی و برخاسته از متن پارلمان مردمی را مامور تشکیل کابینه نکند مسئول فساد و تخلفات موجود در موسسات است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکل دولت باثبات گفت: دولت نباید خود را موقتی فرض کند زیرا در این صورت بهانه خواهد داشت. عملکرد دولت باید از سوی مردم زیر ذره بین قرار گیرد.

مرسی ضمن اعلام آمادگی حزب آزادی و عدالت برای تشکل کابینه بیان کرد: ما به دنبال توافق با همه گروههای سیاسی هستیم و به شکل انفرادی عمل نخواهیم کرد.

وی همچنین گفت: ما خواستار گشایش دفتر حماس در قاهره هستیم و از آن استقبال می کنیم اما این به مفهوم دخالت در امور داخلی فلسطینی ها نیست زیرا حمایت از آرمان فلسطین وظیفه ماست.