تلاش محققان برای کشف آنتی بیوتیک های ضد سرطانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده شقایق وجدانی ظهر چهارشنبه در دومین روز نخستین کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: محققان تلاش های زیادی برای کشف آنتی بیوتیک ها ضد سرطانی انجام دادند.

وی تصریح کرد: آنتی بیوتیک‌ها پس از ورود به بدن نه تنها باکتری را مورد هدف قرار می دهند بلکه کنش و واکنش‌هایی با سیستم کنترلی سلول واجزای آن دارد واین کنش و واکنش فرصت های جدیدی را برای مبارزه با سرطان فراهم می کند.

وجدانی ادامه داد: بسیاری از آنتی بیوتیک ها جدید به دلیل داشتن سمیت زیاد بر سلول و اندام‌ها وبه دلیل داشتن اثر سرطان‌زایی توسط سازمانهای قانونی تایید نمی‌شوند.

وی بیان داشت: مصرف انواع تایید شده آنتی بیوتیک‌ها برای نجات جان بیمار وکیفیت زندگی بیماران سرطانی حیاتی و واجب می‌شود.

وجدانی ادامه داد: نارسایی در ساز وکارهای دفاعی بیماران سرطانی در مقابله با همه میکرو ارگانیسم‌ها از جمله باکتری‌ها یا از خود سرطان ناشی می‌شود ویا از جمله عواقب سمی داروهای ضد سرطانی تجویز شده است.

این محقق دانشکده داور سازی تهران یادآور شد: به کارگیری درمان‌های آنتی بیوتیکی برای مقابله با عفونت‌های فرصت طلب در بیماران سرطانی که ایمنی آن تضعیف شد، حیاتی است.

وی اذعان داشت: یافته های جدید در مورد سرطان‌زایی حاکی از آن است که ارتباط بالایی بین وجود التهاب مزمن که عمدتا توسط باکتری ایجاد می شود وقوع سرطان وجود دارد.

وجدانی بیان داشت: اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک‌های مرسوم و جدیدا کشف شده از متون مجلات علمی، بانک‌های اطلاعات اینترنتی جمع‌اوری شده وبراساس نقش وارتباط آنها با درمان‌های ضد سرطان ارائه شد.

وی گفت: سازوکارهای مولکولی در گیر در سرطانزایی ناشی از التهاب والقای آپپتوز در سلول‌های بدخیم توسط آنتی بیوتیک‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

محقق دانشکده داور سازی دانشگاه تهران گفت: برخی آنتی بیوتیک‌ها خواص بالای ضد سرطانی نشان می‌دهند، این آنتی بیوتیک‌ها به وسیله ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترلی شدیدا فعال سلول‌های سرطانی انها را برای آپپتوز ومرگ اماده می‌کنند وبه این ترتیب اثر داروهای ضد سرطانی مرسوم را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: داروهای آنتی بیوتیکی جدیدی توسط محقین کشف شده اند که به طور همزمان قادر هستند بر علیه باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها فعالیت می‌کنند.

وجدانی در بیان نتایج یافته هایش گفت:‌ شواهد اندکی در مورد سرطانزایی آنتی بیوتیک‌های معمولی وجود دارد؛ برعکس، بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌های مرتبط با سرطان وخود سرطان به کار برده می‌شود.

وی با اشاره به دست آوردهای فن آوری نانو در پیشرفت علم افزود: بسیاری از آنتی بیویتک‌هایی که قبلا تایید نشده بودند امروزه به صورت ترکیبات نانویی کم خطر قابل استفاده شدند.