ویژه برنامه رادیویی انتخابات در صدای مرکز قزوین تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه استانی صدای مرکز قزوین روز 12 اسفند با ویژه برنامه رادیویی" از قطره تا دریا" همراه مخاطبان خواهد بود.



این ویژه برنامه با هدف زمینه سازی برای حضور گسترده مردم در انتخابات، روز 12 اسفند از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.



ویژه برنامه" از قطره تا دریا" شامل بخشهای مختلفی مانند: گزارش مردمی، بسته صوتی، گفتگوی تلفنی، ارتباط زنده با شهرستانهای استان، موسیقی باکلام، تلفن مردمی، پیامک و گفتگو با فرمانداران شهرستانهای استان است.



پخش این ویژه برنامه صبح روز 12 اسفند از رادیو قزوین آغاز می شود و به مدت 780 دقیقه ادامه خواهد داشت.



عوامل برنامه، تهیه کنندگان: اکرم السادات میری، آرزو شهنواز، آمنه پاکدامن، ابراهیم طاهری کیا و کوروش دهخدانیا، گویندگان: بیژن گورانی، سید حسین بی نیاز، ناصر لامعی، محمدحسین ناصری، سیدعلی سیدعلوی، معصومه صادقی، زهره تقی پور، سیده زهره فخار، رقیه امیرشاهی و شهناز خواجه وند است.



همچنین گزارشگران: منیره رجبی، افسر نوروزی، گلی یوسف حلوایی، فاطمه غیاثوند، علی اصغرکاکاوند، مرتضی نوری زاده و رامتین چیت سازان نویسندگان: اکرم السادات میری، کوروش دهخدانیا، سودابه خلخالی، شیما تقیان پور و زهر تقی پور هستند.