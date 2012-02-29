به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صدا در این نشست گفت: این برنامه‌ها که از 26 اسفند روی آنتن می‌روند، شامل برنامه‌های مختلف آموزشی، سرگرمی، نمایشی، اطلاع رسانی و برنامه های زنده هستند، ارائه اطلاعات و اطلاعیه ها و آخرین وضعیت جاده ها، راهها و بزرگراه های کشور از شبکه های مختلف صدا در تعطیلات نوروز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به همراه برخی معاونان خود با حضور در ساختمان رادیو در جلسه مشترک با معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی، این برنامه‌ها را بررسی کردند.

در این جلسه معاون صدا از آمادگی کامل شبکه های مختلف رادیو برای تعامل بیشتر با پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه های مختلف، فرهنگ درست و اصولی رانندگی را گسترش دهیم.

صوفی گفت: شبکه‌های مختلف رادیو برنامه ریزی کرده‌اند تا در تعطیلات نوروز اطلاعیه ها و تصمیمات پلیس راهنمایی و رانندگی را سریعتر به مخاطبان ، بویژه مسافران اطلاع رسانی کنند.

معاون صدا با بیان اینکه ارائه آموزش برای بهبود فرهنگ ترافیکی در جامعه یکی دیگر از برنامه های نوروزی رادیوست، افزود: تعطیلات آخر هفته، تعطیلات تابستانی بویژه تعطیلات مناسبتی مانند نوروز ، زمان و فصل رادیو محسوب می شوند.

وی گفت: از 26 اسفند ویژه برنامه های راهنمایی و رانندگی و مسافرت های نوروزی رادیو آغاز می شود که این برنامه ها از شبکه های مختلف رادیو پیام و ایران منعکس خواهد شد.

صوفی اضافه کرد: برای برقراری ارتباط زنده بخشهای مختلف رادیو با پلیس راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی، کنداکتوری تهیه و ارائه خواهد شد.

وی گفت: تلاش می‌شود برای سالهای آینده برنامه های راهنمایی و رانندگی تخصصی تر و متناسب با مخاطبان هر شبکه تهیه و تولید شود.

در ادامه این جلسه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ضمن تشکر از تلاش های رادیو گفت: باید از ظرفیت رادیو بیشتر استفاده شود زیرا این رسانه اثرگذاری بیشتری بر رانندگان دارد.

وی تاکید کرد: رانندگان بیشترین اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق رادیو دریافت می کنند که این موضوع در تعطیلات و مسافرت های تعطیلات خاص مثل تعطیلات نوروز بیشتر از سایر مواقع است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بر حفظ جایگاه و نقش رسانه ای رادیو تاکید کرد و گفت: هرچند رادیو اولین رسانه و قدیمی ترین رسانه است اما گذشت زمان موجب کاهش اثرگذاری آن نشده است. اما رسانه‌های هم ردیف آن همچون تلکس و پست از رونق افتاده‌اند.

سردار مومنی در ادامه به روند کاهش آمار تصادفات اشاره کرد و گفت: در یازده ماه گذشته یک و نیم میلیون خودرو شماره‌گذاری شده که 400 هزار دستگاه این تعداد ، مربوط به تهران است.

وی با بیان اینکه روزانه در تهران 1100 خودرو شماره گذاری می‌شود گفت: در 11 ماه گذشته 800 هزار دستگاه موتورسیکلت نیز شماره گذاری شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین از صدور بیش از یک میلیون و 600 هزار گواهینامه رانندگی در 11 ماه گذشته خبر داد.

وی به نقش رسانه‌ها در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: در 10 ماه گذشته 3 هزار نفر در تصادفات کشته و 17 هزار نفر مصدوم شده اند و این تصادفات 19 هزار میلیلارد تومان خسارت مالی بر جای گذاشت.

سردار مومنی گفت: همه این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل خوشبختانه حدود 40 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: کاهش این تصادفات و تلفات و مصدومان ناشی از آن محصول یک کار جمعی بین مجریان و رسانه ها و بویژه صدا و سیماست.

در ادامه این نشست برخی از مدیران رادیو برنامه ها، دیدگاه ها و چگونگی تعامل بیشتر با پلیس راهنمایی و رانندگی را مطرح کردند.

تولید بیش از 70 برنامه نمایشی رادیویی با محوریت فرهنگ راهنمایی و رانندگی، تولید بیش از 300 برنامه توصیه رانندگی سالم و تولید برنامه های زنده، درج شماره فرکانس دریافت رادیوها روی تابلو جاده‌ها و همچنین چگونگی تولید برنامه‌های آموزشی در ارتباط با سرعت مجاز و مسائل شهری از دیگر برنامه‌هایی بود که مدیران شبکه های رادیو مطرح کردند.