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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

بهبود فرهنگ ترافیکی در جامعه در برنامه‌های رادیویی صورت می‌گیرد

بهبود فرهنگ ترافیکی در جامعه در برنامه‌های رادیویی صورت می‌گیرد

محمد حسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما در نشست با رئیس پلیس راهور کشور از ارائه برنامه‌های آموزشی رادیو برای بهبود فرهنگ ترافیکی در جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صدا در این نشست گفت: این برنامه‌ها که از 26 اسفند روی آنتن می‌روند، شامل برنامه‌های مختلف آموزشی، سرگرمی، نمایشی، اطلاع رسانی و برنامه های زنده هستند، ارائه اطلاعات و اطلاعیه ها و آخرین وضعیت جاده ها، راهها و بزرگراه های کشور از شبکه های مختلف صدا در تعطیلات نوروز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به همراه برخی معاونان خود با حضور در ساختمان رادیو در جلسه مشترک با معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی، این برنامه‌ها را بررسی کردند.

در این جلسه معاون صدا از آمادگی کامل شبکه های مختلف رادیو برای تعامل بیشتر با پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه های مختلف، فرهنگ درست و اصولی رانندگی را گسترش دهیم.

صوفی گفت: شبکه‌های مختلف رادیو برنامه ریزی کرده‌اند تا در تعطیلات نوروز اطلاعیه ها و تصمیمات پلیس راهنمایی و رانندگی را سریعتر به مخاطبان ، بویژه مسافران اطلاع رسانی کنند.

معاون صدا با بیان اینکه ارائه آموزش برای بهبود فرهنگ ترافیکی در جامعه یکی دیگر از برنامه های نوروزی رادیوست، افزود: تعطیلات آخر هفته، تعطیلات تابستانی بویژه تعطیلات مناسبتی مانند نوروز ، زمان و فصل رادیو محسوب می شوند.

وی گفت: از 26 اسفند ویژه برنامه های راهنمایی و رانندگی و مسافرت های نوروزی رادیو آغاز می شود که این برنامه ها از شبکه های مختلف رادیو پیام و ایران منعکس خواهد شد.

صوفی اضافه کرد: برای برقراری ارتباط زنده بخشهای مختلف رادیو با پلیس راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی، کنداکتوری تهیه و ارائه خواهد شد.

وی گفت: تلاش می‌شود برای سالهای آینده برنامه های راهنمایی و رانندگی تخصصی تر و متناسب با مخاطبان هر شبکه تهیه و تولید شود.

در ادامه این جلسه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ضمن تشکر از تلاش های رادیو گفت: باید از ظرفیت رادیو بیشتر استفاده شود زیرا این رسانه اثرگذاری بیشتری بر رانندگان دارد.

وی تاکید کرد: رانندگان بیشترین اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق رادیو دریافت می کنند که این موضوع در تعطیلات و مسافرت های تعطیلات خاص مثل تعطیلات نوروز بیشتر از سایر مواقع است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بر حفظ جایگاه و نقش رسانه ای رادیو تاکید کرد و گفت: هرچند رادیو اولین رسانه و قدیمی ترین رسانه است اما گذشت زمان موجب کاهش اثرگذاری آن نشده است. اما رسانه‌های هم ردیف آن همچون تلکس و پست از رونق افتاده‌اند.

سردار مومنی در ادامه به روند کاهش آمار تصادفات اشاره کرد و گفت: در یازده ماه گذشته یک و نیم میلیون خودرو شماره‌گذاری شده که 400 هزار دستگاه این تعداد ، مربوط به تهران است.

وی با بیان اینکه روزانه در تهران 1100 خودرو شماره گذاری می‌شود گفت: در 11 ماه گذشته 800 هزار دستگاه موتورسیکلت نیز شماره گذاری شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین از صدور بیش از یک میلیون و 600 هزار گواهینامه رانندگی در 11 ماه گذشته خبر داد.

وی به نقش رسانه‌ها در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: در 10 ماه گذشته 3 هزار نفر در تصادفات کشته و 17 هزار نفر مصدوم شده اند و این تصادفات 19 هزار میلیلارد تومان خسارت مالی بر جای گذاشت.

سردار مومنی گفت: همه این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل خوشبختانه حدود 40 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: کاهش این تصادفات و تلفات و مصدومان ناشی از آن محصول یک کار جمعی بین مجریان و رسانه ها و بویژه صدا و سیماست.

در ادامه این نشست برخی از مدیران رادیو برنامه ها، دیدگاه ها و چگونگی تعامل بیشتر با پلیس راهنمایی و رانندگی را مطرح کردند.

تولید بیش از 70 برنامه نمایشی رادیویی با محوریت فرهنگ راهنمایی و رانندگی، تولید بیش از 300 برنامه توصیه رانندگی سالم و تولید برنامه های زنده، درج شماره فرکانس دریافت رادیوها روی تابلو جاده‌ها و همچنین چگونگی تولید برنامه‌های آموزشی در ارتباط با سرعت مجاز و مسائل شهری از دیگر برنامه‌هایی بود که مدیران شبکه های رادیو مطرح کردند.

کد مطلب 1547350

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