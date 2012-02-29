برپایی تجمع اعتراضی 150تشکل طلاب غیر ایرانی در اهانت به قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که ظهر چهارشنبه در مسجد مجتمع عالی فقه برگزار شد صدها طلبه غیرایرانی مقیم قم با سردادن شعارهای الله اکبر، هیهات من الذله و مرده باد آمریکا و مرده باد اسرائیل این جنایت را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات مرتکبین شدند.



تشکلهای حاضر در این مراسم که شامل صدها طلبه غیرایرانی می شود از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، اندونزی، تایلند، عراق، آذربایجان، تاجیکستان بودند.



یکی از محققان و دانش پژوهان مجتمع فقه در این مراسم به محکوم کردن این جنایت پرداخت و اظهار داشت: یکی از دلایل این کار این است که ما مسلمانان در برخورد با حوادث مشابه قاطعانه و متحد عمل نکردیم.



وی تاکید کرد: از نظر شرع، مسلمانان وظیفه دارند که در مقابل هر هتک حرمتی به یاری خداوند بپردازند و از حرمت قرآن دفاع کنند. هرگونه سکوت در مقابل این موضوع، موجب قهر و غضب خداوند خواهد شد.



حجت‌الاسلام محمد علی جویا، با اشاره به وظیفه مسلمانان در مقابل محتوای قرآن، اضافه کرد: وظیفه داریم که قرآن را به درستی بیاموزیم و محتوای آن را به دیگران انتقال دهیم. این وظیفه‌ای الهی بر عهدة مسلمانان است که محتوای آن را حفظ نمایند.



وی با طرح پرسش که آیا ما به محتوای قران عمل کردیم، افزود: اگر به وظیفه خود به درستی عمل کرده بودیم، شاهد این هتک حرمت‌ها به قرآن کریم نبودیم.

