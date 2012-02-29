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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

اعلام برنامه های دومین همایش فلسفه رسانه

اعلام برنامه های دومین همایش فلسفه رسانه

دومین همایش فلسفه رسانه توسط گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکشنبه 14 اسفند برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش صاحب نظران و کارشناسان حوزه رسانه در 5 محور ماهیت معنا و فلسفه نظری و عملی رسانه، هرمنوتیک رسانه، تکنولوژی و رسانه های جمعی، مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی رسانه و رسانه ها و عصر دیجیتال سخنرانی خواهند کرد.

دکتر حسن خجسته، دکتر غلامرضا  آذری، دکتر حسن بشیر، دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر محمد اخگری و دکتر قاسم پورحسن تعدادی از سخنرانان این همایش هستند.

حضور در این مراسم آزاد و رایگان است و علاقه مندان می توانند از ساعت 9 تا 16 به نشانی  بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت مراجعه کنند.

کد مطلب 1547352

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