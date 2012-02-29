بیمارستان میناب به ان آی سی یو و آرتروسکوپ مجهز می شود

مجتبی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شهرستان میناب در سطح سه اولویت بندیهای خدمات بهداشتی ودرمانی کشور قرار دارد و راه اندازی ان آی سی یو در بیمارستان این شهرستان به واسطه داشتن معیار های تعیین شده، لازم و ضروری است.

خادمی عنوان کرد: تسریع در تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز و تامین نیروی متخصص نیازمند همکاری مسئولان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) در تعیین فضای فیزیکی برای استقرار تجهیزات است.

وی با بیان اینکه تا اوایل سال جاری بیمارستان کودکان بندرعباس و شریعتی در مرکز استان تنها بیمارستان های مجهز هرمزگان به تخت ان آی سی یو بود، اظهار داشت: با پیگیریهای مسئولان بهداشت و درمان شهرستان پارسیان، بیمارستان این شهرستان با راه اندازی دو تخت تخصصی ان آی سی یو سومین بیمارستان دارای این امتیاز در استان به حساب می آید.

وی با اشاره به موقعیت ویژه میناب وحجم بالای بیماران بیمارستان این شهر، احداث و راه اندازی بیمارستان دوم این شهرستان را یک نیاز فوری و حق مسلم شهروندان حوزه شرق استان عنوان کرد.

خادمی ادامه داد: بیمارستان میناب در صورت اعلام آمادگی برای تجهیز از سوی مسئولان بهداشت و درمان این شهرستان چهارمین بیمارستان مجهز به تخت مراقبتهای ویژه نوزادان در استان خواهد بود.

فروردین سال آینده زمان تحویل آرتروسکوپ به میناب

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به حضور بهترین متخصص ارتوپد در بیمارستان میناب اظهار امیدواری کرد، بتوانیم دستگاه آرتروسکوپی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) را حداکثر تا اواخر فروردین سال آینده تامین و از مراجعه و اعزام بیماران نیاز مند این نوع خدمات ، به دیگر مراکز در مانی جلوگیری کنیم.

خادمی با بیان اینکه آمار تصادفات در شهرستان میناب بالاست اظهار داشت: صدمات مفصلی ناشی از حوادث رانندگی و آسیب دیدگی ورزشکاران در این شهرستان نیاز به استفاده از دستگاه آرتروسکوپی در بیمارستان میناب را چندین برابر کرده است.

وی افزود: نوسانات بازار عرض شرکتهای تهیه تجهیزات پزشکی را دچار تردید و خسارت کرده اما با وجود همه این مشکلات طی دو ماهه اخیر بالغ بر یک میلیارد ریال تجهیزات اتاق عمل خریداری و به بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب تحویل داده شده است.