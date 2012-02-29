مسمومیت های دارویی شایع ترین عامل خودکشی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی ناصحی ظهر چهارشنبه در همایش سراسری خودکشی و رفتارهای مرتبط در زنجان، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر افراد به نوع داروها و عوارض آن افزود: علت این موضوع به ناآگاهی افراد از عوارض داروها بازمی گردد.

ناصحی، همچنین یکی از پیامدهای بیماری های روانی راخود کشی عنوان کرد و افزود: عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش بارزی در اقدام به خوکشی و در نهایت مرگ دارد. مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: در حال حاضر نرخ خودکشی ایران در مقایسه با دیگر جوامع کمتر گزارش شده که این موضوع به دلیل وجود اعتقادات مذهبی و دینی در بین خانواده ها و افراد است.

وی با بیان اینکه شیوع بیماری اختلالات روانی در ایران مشابه میانگین آمار جهانی است، افزود: بیمارهای روانی در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع نیازمند همکاری و تخصیص اعتبارت مناسب در این حوزه است.

ناصحی با ابراز تاسف از روند موجود در زمینه آمار خودکشی افزود: بر اساس تحقیقات به طور میانگین خودکشی پنجمین عامل مرگ و میر در بسیاری از استان ها گزارش شده است. ناصحی افزود: سازمان بهداشت جهانی بر لزوم توجه به این نوع بیماری ها و پیشگیری از آن تاکید ویژه ای دارد و هم اکنون در کشورهای صنعتی سهم اعتبارات تخصیص یافته به این امر بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.

مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پایان گفت: در حال حاضر سه درصد از اعتبارات بخش سلامت کشور به بیماریهای ناشی از اختلالات روانی اختصاص دارد.